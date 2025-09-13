Capa Jornal Amazônia
Pará

Cartórios extrajudiciais do Pará já podem pagar taxas e selos digitais via Pix

TJPA reforça que medida está em vigor desde 17 de junho e traz mais agilidade e segurança

Gabriel da Mota
fonte

TJPA destaca que a modernização no serviço garante mais comodidade, rastreabilidade e transparência (Foto: TJPA / Divulgação / Arquivo)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) reforçou neste sábado (13) que os cartórios extrajudiciais de todo o estado já podem realizar pagamentos de taxas e selos digitais por meio do Pix. A medida, que está em vigor desde 17 de junho, garante mais agilidade, comodidade, rastreabilidade e transparência nas transações.

A mudança permite que os cartórios utilizem o sistema instantâneo de pagamento para quitar taxas de fiscalização, taxa de custeio, renda líquida excedente e aquisição de selos digitais, sem necessidade de gerar boletos ou aguardar compensações bancárias.

Modernização no serviço

Ao divulgar a informação em suas redes sociais, o TJPA destacou que a ampliação do uso do Pix representa um avanço na modernização dos serviços extrajudiciais. Segundo o Tribunal, a novidade torna os serviços cartorários mais rápidos, práticos e acessíveis para todos os usuários, ao mesmo tempo em que reduz burocracias e aumenta a confiabilidade dos processos.

A ferramenta já era utilizada com sucesso no âmbito judicial para arrecadações do TJPA. Ao ser estendida aos procedimentos extrajudiciais, integra também a rotina administrativa dos serviços notariais e de registro, contribuindo, segundo o tribunal, para uma gestão mais eficiente e em conformidade com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021–2026.

Pará
.
