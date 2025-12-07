Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou o esquema de funcionamento dos serviços de saúde em suas unidades para esta segunda-feira (8/12), Dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado no Estado. A medida detalha o atendimento em hospitais, clínicas e centros de atenção em todo território paraense.

Conforme as informações divulgadas, algumas unidades terão o atendimento suspenso na segunda-feira (8), com retomada normal na terça-feira (9). São elas: as Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia).

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual também não funcionarão. As Policlínicas Metropolitana (Belém), Lago de Tucuruí e Marabá, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), ambos em Belém, seguirão o mesmo esquema, assim como o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea).

Atendimento parcial e regime de plantão

Os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira manterão apenas o serviço de urgência e emergência. O atendimento ambulatorial nestas unidades será retomado na terça-feira (9).

Os hospitais estaduais de gestão direta, como a Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas (Belém); Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia, funcionarão em regime de plantão. O foco será o atendimento assistencial a pacientes internados e a casos de urgência e emergência, conforme os perfis de referência de cada unidade.

Hospitais com funcionamento específico ou normal

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM) funcionará normalmente para situações de urgência e emergência clínicas. O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém; Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC); Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá; Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção; Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba; Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), em Altamira; Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB); e o Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte, operarão apenas com internação, atendimento de emergência e serviços específicos, retomando as atividades normais na terça-feira (9).

Funcionamento normal será mantido no Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ) e no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira. O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci (Belém), também operará normalmente, mantendo exames e consultas previamente agendados.

O Hospital da Mulher do Pará, na capital, terá pronto atendimento 24 horas para internação, urgência ginecológica e vítimas de violência sexual e doméstica. Consultas ambulatoriais e exames de diagnóstico por imagem atenderão apenas pacientes já agendados.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; Hospital Geral de Tailândia (HGT) e Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, funcionarão normalmente. Já o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, operará somente com os setores de internação.

O Hospital Jean Bitar, em Belém, manterá a internação normalmente, enquanto na área ambulatorial, atenderá apenas exames laboratoriais e raio-X. Consultas e outros exames serão retomados na terça-feira (9).

Em Capanema, o Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica) funcionará normalmente. O Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR) manterá suas atividades assistenciais normalmente, com exceção dos setores administrativos.

O Hospital Regional de Tucuruí funcionará apenas com serviços de internação e pronto atendimento. As atividades administrativas, a Unacon e atendimentos ambulatoriais retornarão à normalidade na terça-feira (9).

Hemopa: horários de coleta de sangue

A Fundação Hemopa divulgou os horários de funcionamento das unidades de coleta de sangue para esta segunda-feira (8):

Belém: 7h30 às 17h

7h30 às 17h Castanheira: 7h30 às 17h

7h30 às 17h Metrópole: 7h30 às 17h

7h30 às 17h Santarém: 7h às 13h

As demais unidades de coleta do Hemopa estarão fechadas.