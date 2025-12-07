Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

O Liberal
fonte

Medida detalha o atendimento em hospitais, clínicas e centros de atenção em todo território paraense (Reprodução / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou o esquema de funcionamento dos serviços de saúde em suas unidades para esta segunda-feira (8/12), Dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado no Estado. A medida detalha o atendimento em hospitais, clínicas e centros de atenção em todo território paraense.

Conforme as informações divulgadas, algumas unidades terão o atendimento suspenso na segunda-feira (8), com retomada normal na terça-feira (9). São elas: as Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia).

Veja mais

image Feriado de Nossa Senhora da Conceição: veja o que abre e fecha na Grande Belém
Em Belém, a data é feriado estadual, assim como em outras 13 capitais brasileiras

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual também não funcionarão. As Policlínicas Metropolitana (Belém), Lago de Tucuruí e Marabá, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), ambos em Belém, seguirão o mesmo esquema, assim como o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea).

Atendimento parcial e regime de plantão

Os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira manterão apenas o serviço de urgência e emergência. O atendimento ambulatorial nestas unidades será retomado na terça-feira (9).

Os hospitais estaduais de gestão direta, como a Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas (Belém); Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia, funcionarão em regime de plantão. O foco será o atendimento assistencial a pacientes internados e a casos de urgência e emergência, conforme os perfis de referência de cada unidade.

Hospitais com funcionamento específico ou normal

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM) funcionará normalmente para situações de urgência e emergência clínicas. O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém; Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC); Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá; Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção; Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba; Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), em Altamira; Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB); e o Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte, operarão apenas com internação, atendimento de emergência e serviços específicos, retomando as atividades normais na terça-feira (9).

Funcionamento normal será mantido no Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ) e no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira. O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci (Belém), também operará normalmente, mantendo exames e consultas previamente agendados.

O Hospital da Mulher do Pará, na capital, terá pronto atendimento 24 horas para internação, urgência ginecológica e vítimas de violência sexual e doméstica. Consultas ambulatoriais e exames de diagnóstico por imagem atenderão apenas pacientes já agendados.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; Hospital Geral de Tailândia (HGT) e Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, funcionarão normalmente. Já o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, operará somente com os setores de internação.

O Hospital Jean Bitar, em Belém, manterá a internação normalmente, enquanto na área ambulatorial, atenderá apenas exames laboratoriais e raio-X. Consultas e outros exames serão retomados na terça-feira (9).

Em Capanema, o Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica) funcionará normalmente. O Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR) manterá suas atividades assistenciais normalmente, com exceção dos setores administrativos.

O Hospital Regional de Tucuruí funcionará apenas com serviços de internação e pronto atendimento. As atividades administrativas, a Unacon e atendimentos ambulatoriais retornarão à normalidade na terça-feira (9).

Hemopa: horários de coleta de sangue

A Fundação Hemopa divulgou os horários de funcionamento das unidades de coleta de sangue para esta segunda-feira (8):

  • Belém: 7h30 às 17h
  • Castanheira: 7h30 às 17h
  • Metrópole: 7h30 às 17h
  • Santarém: 7h às 13h

As demais unidades de coleta do Hemopa estarão fechadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

hemopa

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

TECNOLOGIA

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

07.12.25 7h30

POLÍCIA

Casos de stalking sobem 30,8% no Pará

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), de janeiro a outubro de 2024, registrou 2.595 ocorrências, enquanto no mesmo período deste ano foram 3.395

06.12.25 18h00

TEMPORAL

Forte chuva atinge Parauapebas e deixa ruas alagadas

No Instagram, a prefeitura divulgou um alerta laranja com duração de 24 horas sobre a chuva intensa neste sábado (6/12)

06.12.25 11h45

MAIS LIDAS EM PARÁ

Nossa Senhora da Conceição

Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

07.12.25 12h46

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

FISCALIZAÇÃO

Supermercado recebe vistoria sanitária, após caso de metanol em Belém

A informação foi confirmada pela própria empresa à reportagem. O estabelecimento informou que as bebidas do lote citado já haviam sido recolhidas previamente e que a ação da fiscalização apenas formalizou um protocolo de rotina

07.12.25 21h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda