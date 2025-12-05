Feriado de Nossa Senhora da Conceição: veja o que abre e fecha na Grande Belém

Na próxima segunda-feira (8), será celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, também conhecido como Dia da Imaculada Conceição. Em Belém, a data é feriado estadual, assim como em outras 13 capitais brasileiras. Devido a isso, diversos serviços, como shopping centers, bancos e órgãos públicos, terão horários de funcionamento alterados. A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia. Confira:

Órgãos Estaduais

O expediente nas entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual será facultativo, conforme o Decreto nº 4.464, publicado no Diário Oficial do Estado. Serviços essenciais, como saúde pública, defesa social, parques, museus e teatros, seguirão funcionando de acordo com escalas de serviço para garantir o atendimento à população.

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém), o funcionamento do comércio está autorizado pela CCT 2024/2025, desde que cumpridas as normas da categoria, como pagamento em dobro aos funcionários.

Lojas em vias públicas: 8h às 18h

Lojas em shopping centers: 11h às 21h

Supermercados

Segundo a Associação Paraense Supermercados (Aspas) os supermercados funcionarão normalmente, sem alteração no horário.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público, mas as salas de autoatendimento poderão operar de acordo com a decisão de cada instituição. As compensações bancárias, como TED, não serão processadas, mas o PIX estará disponível normalmente. Contas de consumo e boletos com vencimento no dia 8 poderão ser pagos no próximo dia útil, sem cobrança de juros ou multa, uma vez que o sábado não é considerado dia útil para fins de liquidação financeira. No entanto, tributos e impostos deverão ser pagos antecipadamente para evitar acréscimos.

Correios

Em função do decreto municipal, as agências dos Correios em Belém estarão fechadas no feriado de Nossa Senhora da Conceição (segunda-feira, 8 de dezembro). No sábado (6), as unidades que atendem neste dia funcionarão normalmente. O atendimento será retomado na terça-feira (9), em todas as agências. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site dos Correios.

Os Correios continuam oferecendo atendimento pelos canais digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana, como segue:

Site dos Correios (página Fale Conosco);

Telefones: 4003-8210; 0800-881-8210; 0800-881-8211 (atendimento a pessoas com deficiência auditiva);

Chat disponível diretamente no portal.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém não abrirão no feriado de Nossa Senhora da Conceição (segunda-feira, 8 de dezembro). A medida está amparada pelo Decreto nº 4.464, e os serviços serão retomados na terça-feira (9), conforme agendamento prévio e as demandas dos órgãos parceiros.

Espaços de Lazer

Parque Zoobotânico Mangal das Garças : Aberto das 8h às 18h no feriado, com manutenção semanal transferida para quarta-feira (10 de dezembro).

: Aberto das 8h às 18h no feriado, com manutenção semanal transferida para quarta-feira (10 de dezembro). Estação das Docas : Funcionará das 10h à meia-noite, como de costume.

: Funcionará das 10h à meia-noite, como de costume. Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna: Aberto das 6h às 17h, com manutenção semanal transferida para terça-feira (9 de dezembro).

Shopping centers

Shopping Castanheira

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação: 12h às 22h

Boulevard Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 0h

Cinema: conforme programação

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema e academia: conforme programação

Pátio Belém

Lojas âncoras e satélites: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22h

Academia: 8h às 17h

Padaria: 8h às 21h

Cinema: conforme programação