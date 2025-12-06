Forte chuva atinge Parauapebas e deixa ruas alagadas

Uma forte chuva atingiu Parauapebas, no sudeste do Pará, na manhã deste sábado (6/12). Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do temporal e mostram ruas alagadas. Em nota, a prefeitura disse que a chuva pode se estender até domingo (7/12).

No Instagram, a prefeitura divulgou um alerta laranja com duração de 24 horas sobre a chuva intensa neste sábado (6/12). Também foi disponibilizado o contato da Defesa Civil em caso de emergência pelo canal CAD/CCO 190 ou então pelo WhatsApp (94) 9 9248-7555.

Ainda segundo a prefeitura, “não há motivo para pânico”, porém é essencial que a população esteja atenta e adote cuidados básicos de segurança, como: desconectar aparelhos elétricos em caso de oscilação de energia; manter distância de redes elétricas expostas ou locais com risco de choque; observar sinais de rachaduras em paredes, muros ou terrenos próximos; permanecer atento às orientações oficiais e evitar a propagação de informações não verificadas.

“A Defesa Civil Municipal está mobilizada, monitorando áreas de risco e realizando ações preventivas em toda a cidade, e de prontidão para atender qualquer situação de emergência”, informou.