Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

O Liberal
fonte

Prefeito de Parauapebas gasta R$ 1,5 milhão em obra de ponte que nunca existiu, denunciam vereadores (Foto: Divu)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) determinou, nesta segunda-feira (1º), a suspensão imediata da execução e de qualquer pagamento referente à construção da ponte sobre o rio das Pulgas, na vicinal Alto Bonito, em Parauapebas. A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante). A decisão, assinada pelo juiz Lauro Fontes Júnior, também proíbe novas medições e liquidações, sob pena de multa diária de R$ 20 mil ao gestor e ao ordenador de despesas. O Grupo Liberal teve acesso ao documento com exclusividade.

Segundo o magistrado, os documentos apresentados pela autora da ação, a vereadora Maquivalda Aguiar Barros (PDT), indicam “pagamentos superiores ao orçamento previsto” e repetição de serviços em medições sucessivas, o que aponta para duplicidade e possível superfaturamento. Em sua análise técnica, o juiz afirma que uma vistoria realizada em 27 de outubro constatou a “inexistência de obra física no ponto georreferenciado”.

“A vistoria in loco (27.10.2025), documentada com registros fotográficos e vídeos, aponta inexistência de obra nova no ponto georreferenciado: ausência de canteiro, fundações, mesoestrutura, tabuleiro, acessos provisórios e sinalização. Persiste apenas estrutura antiga incompatível com ponte de 35 m x 4,20 m prevista no projeto”, detalha a decisão.

O documento também aponta: “Há repetição de serviços de natureza não cumulativa entre os dois extratos de liquidação (ex.: barracão de madeira de 50 m², ensecadeira de madeira, grupo gerador rebocável de 66 kVA, escavadeiras), incompatível com medições sequenciais quando se tratam de instalações e mobilizações de caráter provisório. Tal circunstância indicia duplicidade de medições e possível superfaturamento por quantidade”.

O juiz destaca ainda que os valores já pagos pela gestão de Aurélio Goiano - R$ 1.500.884,35 - ultrapassam em cerca de 25% o custo total previsto para a ponte, que era de R$ 1.198.942,63. De acordo com ele, o intervalo entre o empenho e a liquidação das despesas sugere uma “dinâmica materialmente impossível” para a execução de uma obra desse porte no tempo declarado.

Documentações

Além da suspensão imediata, o magistrado determinou que o município publique, em até 72 horas - a contar de segunda (1º) -, a íntegra dos documentos relativos à obra, incluindo boletins de medição, diários de obra, fotografias e vídeos georreferenciados, notas fiscais,  relatórios de fiscalização, entre outras documentações. Já o consórcio responsável deverá apresentar, em 20 dias, as notas fiscais de todos os insumos supostamente empregados na ponte. 

O município também precisará indicar o local exato da estrutura, que será alvo de inspeção judicial. O juiz também comunicou o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) sobre a decisão, considerando a gravidade dos indícios. 

Denúncia

Em entrevista ao Grupo Liberal, com reportagem publicada no domingo (30), a vereadora afirmou que, no local onde deveria existir um canteiro de obras, havia apenas uma “pequena estrutura antiga de bueiro”, sem qualquer relação com o projeto contratado. Em suas palavras, “é um absurdo pagar um milhão e meio numa ponte fantasma sem colocar sequer um saco de cimento nessa ponte”. Ela também acusa a gestão municipal de tentar impedir o acesso às informações: “Mandamos ofício para a secretaria, é negado, e o prefeito pede para o secretário não responder”.

A parlamentar argumenta que o contrato foi “ressuscitado” pela atual gestão após longa inatividade e que alterações administrativas — como a transferência da responsabilidade da Segov para a Semob ocorreram sem justificativa. Segundo ela, “tudo isso [foi feito] para tentar atrapalhar um trabalho de fiscalização”.

A decisão reforça pontos já apresentados pela vereadora à Justiça, que incluem suspeitas de duplicidade de medições, publicação tardia de aditivos e ausência de comprovação mínima da execução física. O juiz também determinou que o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios sejam comunicados para adoção das medidas cabíveis.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à prefeitura de Parauapebas, ao MPPA e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

aurélio goiano

parauapebas

ponte fantasma

decisão judicial
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

POLÍCIA

Operação mira grupo que fraudava benefícios do INSS no Pará e em mais dois estados

A investigação aponta que o grupo realizava reativações indevidas de benefícios previdenciários por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 143 milhões

02.12.25 12h11

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

SAÚDE

Jovens de 20 a 34 anos concentram a maioria dos novos casos de HIV e Aids no Pará

Os números e a prevenção ganham visibilidade nesta segunda-feira (1/12), no Dia Mundial de Combate à Aids, data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988

01.12.25 8h00

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda