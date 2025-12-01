Novos concursos movimentam o setor público no Pará com salários de até R$ 47 mil

Municípios e instituições públicas do Pará seguem ampliando a oferta de vagas efetivas ou temporárias por meio de concursos e processos seletivos para diferentes níveis de escolaridade, movimentando candidatos que buscam estabilidade e novas oportunidades no serviço público. As seleções anunciadas nas últimas semanas vão desde funções de apoio escolar em prefeituras do interior até carreiras de magistério superior e áreas fiscais com remuneração acima da média do funcionalismo, evidenciando um cenário diversificado para quem pretende ingressar no setor público e acompanhar o calendário de seleções previsto para os próximos meses.

Entre os destaques está o edital da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que abriu 51 vagas para professores do magistério superior. As oportunidades contemplam candidatos com especialização, mestrado ou doutorado, com remunerações que podem chegar a R$ 13,2 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação e assistência à saúde, reforçando o fortalecimento do corpo docente da instituição e a ampliação da oferta de cursos.

VEJA MAIS

Outro processo de grande porte é o da Prefeitura de Viseu, que lançou edital com 450 vagas para níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 3,5 mil. O certame abrange diversas localidades do município e oferece oportunidades para professores, além de cargos administrativos, técnicos e operacionais. A Fundação CETAP será responsável pela condução das etapas do concurso, com provas previstas para janeiro de 2026, o que amplia as expectativas de candidatos da região.

No âmbito estadual, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) também avançou na preparação de seu concurso ao contratar a banca FADESP. O certame prevê 286 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de Auditor, Fiscal e Analista Fazendário. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 47 mil com gratificações, consolidando o concurso como um dos mais competitivos do Estado e atraindo grande procura de profissionais especializados.

Outro edital relevante é o da Caixa Econômica Federal, que anunciou 184 vagas imediatas e outras 552 para cadastro reserva em carreiras de nível superior. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso reforça a reposição de pessoal no banco e contempla reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas, alinhando-se às políticas de inclusão previstas em lei e ampliando a concorrência nacional.

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) também abriu processo seletivo com 41 vagas para diferentes níveis de escolaridade, reforçando o quadro de pessoal responsável por atividades de apoio, atendimento e assistência em saúde dentro das unidades socioeducativas espalhadas pelo estado, que seguem em expansão.

Com oportunidades amplas e cronogramas definidos, os editais devem atrair milhares de candidatos dentro e fora do estado, em um momento de forte busca por estabilidade e ingresso no serviço público. A seguir, confira as principais informações de cada seleção.

Prefeitura de Viseu (PA)

• Tipo: Concurso Público

• Vagas: 450

• Remuneração: Até R$ 3.500

• Escolaridade: Fundamental / Médio / Superior

• Encerramento das inscrições: 10/12/2025

Prefeitura de Viseu (PA) – Processo Seletivo

• Tipo: Processo Seletivo

• Vagas: 25

• Cargos: ACS e ACE

• Escolaridade: Ensino Médio

• Encerramento da inscrição: 12/12/2025

UFOPA – Concurso Público

• Vagas: 51 (Magistério Superior)

• Inscrições: 14/11/2025 a 14/12/2025

• Prova: 26/01/2026

• Salários: Até R$ 13.288,85

• Gabarito: 27/01/2026

• Requisitos: Graduação + Especialização/Mestrado/Doutorado

Prefeitura de Viseu (PA) – Concurso com 450 vagas

• Inscrições: 24/10/2025 a 10/12/2025

• Prova: 11/01/2026

• Salários: Até R$ 3.500

• Vagas: 450

• Organizadora: Fundação CETAP

CAIXA – Concurso Nacional

• Vagas: 184 imediatas + 552 CR

• Escolaridade: Nível Superior

• Organizadora: Cesgranrio

• Jornada: 30h ou 40h

SEFA (PA) – Concurso Público

• Banca: FADESP

• Vagas Totais: 642 (286 imediatas + 356 CR)

• Cargos: Auditor, Fiscal, Analista Fazendário

• Salários: Até R$ 47 mil

FASEPA – Processo Seletivo

• Vagas: 41

• Remuneração: Até R$ 1.320

• Escolaridade: Fundamental / Médio

• Período: 28/11 a 01/12/2025

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia