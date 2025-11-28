Sefa abre processo seletivo com vagas para nível superior; veja como participar

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lançou nesta sexta-feira (28) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para a contratação temporária de 25 profissionais de nível superior. A seleção busca atender demandas emergenciais do órgão, de acordo com normas estaduais que regulamentam esse tipo de vínculo.

O processo será acompanhado por uma comissão formada por servidores da Sefa, designada por portaria publicada no Diário Oficial do Estado. O grupo será responsável pela execução, supervisão e eventuais deliberações necessárias ao andamento da seleção.

As vagas disponíveis, assim como suas descrições, estão detalhadas nos anexos do edital. Do total ofertado, 5% serão reservados a pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis. Para concorrer, o candidato deve declarar a condição no ato da inscrição e anexar laudo médico com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

VEJA MAIS

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br. O sistema ficará disponível de 00h01 do dia 2 de dezembro de 2025 até 23h59 do dia 3 de dezembro de 2025. Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal e seguir todas as orientações indicadas na página do PSS da Sefa.

O site também será o canal oficial de comunicação da seleção. A divulgação dos resultados de recursos, assim como demais etapas, ocorrerá na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.

Requisitos

Para participar, os candidatos devem apresentar diploma ou certificado compatível com o cargo desejado, além de registro no respectivo conselho profissional, quando exigido. Também é necessário possuir aptidão física e mental, estar em dia com os direitos políticos, não ter sido condenado criminalmente nem sofrer sanções administrativas impeditivas.

O edital prevê impedimentos específicos: não poderá assumir o candidato que tenha encerrado outro contrato temporário com a administração estadual há menos de seis meses ou que esteja advogando contra a Fazenda Pública. Também estão impedidos parentes, até o terceiro grau, de membros da comissão organizadora ou do secretário de Estado da Fazenda.

Regime de trabalho

Os aprovados atuarão sob as normas previstas na legislação estadual que regula o regime jurídico dos servidores temporários. A jornada será de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias, conforme necessidade da Sefa.

O edital destaca que inconsistências, falsificação ou irregularidades na documentação podem resultar na anulação da inscrição. O não comparecimento dentro do prazo para assinatura do contrato implicará exclusão do processo, salvo justificativa aceita pela comissão.

O PSS terá validade inicial de dois meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações oficiais estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e no portal www.sipros.pa.gov.br, onde os candidatos devem acompanhar as atualizações do processo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia