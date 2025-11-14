Capa Jornal Amazônia
FCP abre vagas para atuação nas Usinas da Paz; veja como participar

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 a 24 de novembro

Thaline Silva*
fonte

Unidade da Usina da Paz, na Terra Firme (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

A Fundação Cultural do Pará (FCP) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 13 servidores temporários de nível médio e superior. As vagas são destinadas às Usinas da Paz, equipamentos do Programa TerPaz do Governo do Estado, localizados em Belém, Região Metropolitana, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

As oportunidades contemplam quatro cargos: pedagogo, assistente administrativo, assistente de informática e biblioteconomista. Os salários variam de R$ 1.443,77 a R$ 2.495,99, podendo ser acrescido de gratificação, conforme previsto no edital. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de atuação em regime de escala, incluindo fins de semana.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 a 24 de novembro, exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros), no endereço www.sipros.pa.gov.br. O processo será conduzido por uma comissão instituída pela Portaria nº 454/2025, publicada no Diário Oficial do Estado.

O edital estabelece que a seleção contará com três fases: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista pessoal, todas de caráter eliminatório e classificatório. A convocação dos candidatos aprovados seguirá a ordem de classificação e atenderá às necessidades temporárias da administração pública.

Entre as exigências, o candidato não pode possuir vínculo ativo com a administração pública, salvo nos casos permitidos pela Constituição, e deve observar o intervalo mínimo de seis meses desde eventual contrato temporário anterior com o Estado. Também é vedada a participação de cônjuges ou parentes até o terceiro grau de membros da comissão organizadora do PSS.

Todas as informações oficiais, incluindo eventuais retificações, resultados e cronograma atualizado, serão publicadas no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros. A FCP reforça que o acompanhamento desses comunicados é de responsabilidade dos candidatos.

Leia o edital completo 

