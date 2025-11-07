Capa Jornal Amazônia
Caixa lança concurso público com salários de até R$ 16 mil; veja as vagas no Pará

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, de 7 de novembro a 8 de dezembro

Thaline Silva*
fonte

Mais detalhes estão disponíveis na página “Trabalhe na Caixa” (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal publicou, nesta sexta-feira (7), o edital de seu novo concurso público voltado para cargos de nível superior. A seleção oferece 184 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com remunerações que variam entre R$ 12.371,00 e R$ 16.495,00. No Pará, foram ofertadas nove vagas, além do cadastro de reserva. As provas estão marcadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, sob organização da Fundação Cesgranrio.

As oportunidades são destinadas a profissionais das áreas de Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e de Segurança do Trabalho), Arquitetura e Medicina do Trabalho. Os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Remuneração será de R$ 26,1 mil para a jornada de 40 horas semanais

A jornada de trabalho varia conforme o cargo: engenheiros e arquitetos atuarão 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho terão carga de 30 horas por semana. O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos, que permitirá a pontuação adicional para candidatos com especialização, mestrado ou doutorado.

A Caixa também aplicará políticas de inclusão, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, dentro do período de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. Todas as informações detalhadas sobre conteúdo programático, requisitos para cada cargo e critérios de avaliação estão disponíveis na página “Trabalhe na Caixa”.

Distribuição das vagas e salários 

• Arquiteto: 36 vagas — salário inicial de R$ 16.495,00

• Engenheiro Civil: 103 vagas — salário inicial de R$ 16.495,00

• Engenheiro de Segurança: 3 vagas — salário inicial de R$ 16.495,00

• Engenheiro Elétrico: 13 vagas — salário inicial de R$ 16.495,00

• Engenheiro Mecânico: 5 vagas — salário inicial de R$ 16.495,00

• Médico do Trabalho: 24 vagas — salário inicial de R$ 12.371,00

Vagas no Pará 

No Pará, há oportunidades para cinco cargos. O estado conta com vagas imediatas e cadastro de reserva para arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

• Arquiteto: 1 vaga imediata e 3 de cadastro de reserva.

• Engenheiro civil: 5 vagas imediatas e 15 de cadastro de reserva.

• Engenheiro de segurança do trabalho: 1 vaga imediata e 3 de cadastro de reserva.

• Médico do trabalho: 2 vagas imediatas e 6 de cadastro de reserva.

Essas vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas raciais e sociais, conforme as regras previstas no edital.

Cronograma do concurso da Caixa

Publicação do edital: 7 de novembro de 2025

Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025

Provas objetivas e discursivas: 1º de fevereiro de 2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026

Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026

Divulgação do resultado final: 26 de maio de 2026

Leia o edital completo 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

 

