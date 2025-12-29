Concursos de Direito em 2026 oferecem salários de até R$ 41,8 mil

O cenário para os bacharéis em Direito em 2026 apresenta-se com diversas oportunidades de ingresso no serviço público. Diversos órgãos em todo o Brasil já iniciaram o planejamento de certames para magistratura, defensorias, procuradorias e carreiras policiais, com remunerações que atingem o teto do serviço público. No Pará, a expectativa concentra-se na estrutura da advocacia pública da capital, onde os trâmites administrativos para o ingresso de novos procuradores municipais já foram iniciados.

O foco dos candidatos paraenses está voltado para a Procuradoria Geral do Município de Belém (PGM Belém), que já conta com comissão formada para a organização de seu novo concurso. O certame visa o preenchimento de duas vagas imediatas para o cargo de procurador, função que exige o bacharelado em Direito e a devida inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial para a carreira é de R$ 11.609,96, posicionando o órgão como uma das principais metas para quem busca a advocacia pública municipal no estado.

Magistratura estadual e federal definem bancas organizadoras

Para quem almeja a carreira de juiz, o ano de 2026 reserva seleções com editais em estágio avançado de definição. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ BA) desponta com 100 vagas autorizadas para magistratura, sob a execução da Fundação Getulio Vargas (FGV). No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça (TJDFT) confirmou o Cebraspe como organizador para o cargo de juiz substituto, oferecendo 20 vagas e vencimentos de R$ 37.765,55.

Outro destaque é o TJ MG, que já definiu a Consulplan como banca para o seu próximo concurso.

Defensorias e Ministérios Públicos com editais confirmados

As carreiras voltadas à assistência jurídica e à fiscalização da lei também apresentam oportunidades robustas. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE MA) contratou a Fundação Carlos Chagas (FCC) para organizar o concurso com 10 vagas imediatas e cadastro de reserva, oferecendo subsídio de R$ 35.877,33.

Já o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP RJ) possui regulamento publicado para promotor, com remuneração de R$ 37.765,53. Em Goiás, a Defensoria Pública (DPE GO) também avançou com a publicação do regulamento para ganhos de R$ 37.764,37.

Seleções em âmbito federal e carreiras policiais

A esfera federal projeta seleções de grande porte, como a Advocacia Geral da União (AGU), que solicitou 265 vagas divididas entre Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional, com iniciais de R$ 22.905,79. O Banco Central (Bacen) também aguarda definição para 40 vagas de procurador. Na segurança pública, a Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu autorização para 85 vagas de Delegado, cargo que exige prática jurídica ou policial e oferece iniciais de R$ 26.981,77.

Editais que geram expectativa com bancas a definir

Além dos certames com organizadoras já contratadas, uma série de órgãos de alta remuneração aguarda a escolha da banca para 2026. O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC AM) lidera o ranking de atratividade com salário de R$ 41.845,49. A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE RO) também mantém comissão formada para procurador legislativo, com vencimentos de R$ 38.041,36. Outros órgãos como o Ministério Público de Contas do Maranhão e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo também seguem com comissões formadas, reforçando o cenário de oportunidades para o próximo ano.

Detalhamento dos principais concursos jurídicos para 2026

MPC AM

Status: Autorizado

Banca: A definir

Vagas: A definir

Salário inicial: R$ 41.845,49

ALE RO

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: A definir

Salário inicial: R$ 38.041,36

TJ DFT

Status: Banca definida

Banca: Cebraspe

Vagas: 20

Salário inicial: R$ 37.765,55

MP RJ

Status: Regulamento publicado

Banca: A definir

Vagas: A definir

Salário inicial: R$ 37.765,53

DPE MA

Status: Banca definida

Banca: FCC

Vagas: 10 + CR

Salário inicial: R$ 35.877,33

TJ BA

Status: Banca definida

Banca: FGV

Vagas: 100 + CR

Salário inicial: R$ 31.975,77

BACEN

Status: Solicitado

Banca: A definir

Vagas: 40

Salário inicial: R$ 27.303,70

AGU

Status: Solicitado

Banca: A definir

Vagas: 265

Salário inicial: R$ 22.905,79

Delegado RJ

Status: Autorizado

Banca: A definir

Vagas: 85

Salário inicial: R$ 26.981,77

PGM Belém

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: duas

Salário inicial: R$ 11.609,96