Seduc inicia inscrições para seleção de professores da rede estadual; veja como participar

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou, nesta segunda-feira (17), o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à formação de cadastro de reserva de profissionais com nível superior para atuação temporária na Educação Básica da rede estadual. As inscrições seguem até o dia 30 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma oficial disponibilizada pela secretaria.

Os candidatos selecionados poderão atuar nas modalidades Regular, Educação Especial, Educação do Campo e Educação Escolar Quilombola, conforme necessidade da pasta. A remuneração prevista é composta por vencimento-base de R$ 2.302,74, acrescida de gratificações, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.500.

Inscrições e documentação

Para participar, é necessário realizar cadastro no site da Seduc e anexar os documentos exigidos no edital. Entre os itens solicitados estão RG ou CNH, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado, título eleitoral e comprovação de quitação eleitoral, além de diploma de graduação na área de atuação e histórico acadêmico. Também devem ser anexados certificados de cursos realizados nos últimos cinco anos, documentos de experiência profissional e número de identificação trabalhista (E-Social/PIS/PASEP/NIS/NIT).

Candidatos que atuaram na iniciativa privada deverão apresentar, no momento da contratação, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A inscrição somente será validada após o envio e aprovação do plano de aula, cujo tema obrigatório é “Sustentabilidade e Justiça Climática: perspectivas interdisciplinares para o futuro”.

Conforme o edital, o professor destinado à Educação Escolar Quilombola será chamado de acordo com a necessidade de escolas localizadas em territórios reconhecidos ou com percentual mínimo de 15% de estudantes quilombolas matriculados. Para a Educação do Campo, a convocação ocorrerá conforme demanda das unidades situadas em áreas rurais, ribeirinhas ou de floresta.

Etapas da seleção

O PSS será composto por cinco fases:

1. Inscrição on-line, de 17 a 30 de novembro;

2. Análise curricular, com caráter classificatório e eliminatório;

3. Avaliação do plano de aula, de acordo com critérios previstos no edital;

4. Convocação para apresentação de documentação original e assinatura de contrato;

5. Prova prática para candidatos à função de professor de Educação Especial – Libras.

O processo será conduzido pela Comissão Organizadora instituída pela portaria nº 246/2025 – GS/Seduc, publicada no Diário Oficial do Estado. O edital destaca que o candidato não poderá possuir vínculo incompatível com a administração pública, observando-se a legislação referente à acumulação de cargos. Também será exigido o cumprimento integral da carga horária definida pela Seduc.

Cronograma previsto

• 17 a 30/11/2025 – Inscrições

• 03/12/2025 – Resultado preliminar

• 04/12/2025 – Prazo para recursos

• 08/12/2025 – Resultado dos recursos

• 11/12/2025 – Resultado preliminar da análise curricular

• 12/12/2025 – Prazo para recursos

• 16/12/2025 – Resultado dos recursos

• 19/12/2025 – Resultado da análise do plano de aula

• 22/12/2025 – Prazo para recursos

• 29/12/2025 – Resultado final

A partir do resultado final, os candidatos aprovados serão convocados conforme necessidade da Seduc. Na mesma etapa, os inscritos para a área de Libras poderão ser chamados para a realização da prova prática.

O cadastro permanecerá armazenado pela secretaria por até cinco anos, podendo ser acessado em outros processos seletivos, caso autorizado e conforme critérios estabelecidos pela gestão.

