IBGE publica edital para seleção de 9,5 mil vagas; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo processo seletivo simplificado que irá contratar 9.590 profissionais temporários de nível médio. As vagas, distribuídas em todo o país, são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, entre as 16h de 19 de novembro e 23h59 de 11 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 38,50. As provas objetivas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026, com aplicação pela manhã para agentes e à tarde para supervisores. O resultado final está previsto para ser divulgado entre março e abril do próximo ano.

De acordo com o IBGE, esta será a maior seleção de temporários da história do instituto. Os profissionais selecionados atuarão na execução de pesquisas estatísticas em todo o território nacional. Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos.

Distribuição das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas)

• Função: coleta de informações

• Remuneração: R$ 2.676,24

• Ampla concorrência: 5.512

• Pessoas pretas ou pardas: 2.120

• Indígenas: 254

• Quilombolas: 170

• Pessoas com deficiência: 424

Supervisor de Coleta e Qualidade (1.110 vagas)

• Função: supervisão das atividades de coleta

• Remuneração: R$ 3.379,00

• Ampla concorrência: 715

• Pessoas pretas ou pardas: 275

• Indígenas: 33

• Quilombolas: 22

• Pessoas com deficiência: 55

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional.

O último grande processo seletivo temporário do IBGE ocorreu em 2023, quando foram autorizadas mais de 8 mil contratações para pesquisas nacionais. No mesmo ano, 895 vagas também foram incluídas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O edital completo deve ser publicado nos próximos dias no site da FGV.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia