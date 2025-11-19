Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

IBGE publica edital para seleção de 9,5 mil vagas; veja como se inscrever

As inscrições custam R$ 38,50 e vão até 11 de dezembro

Thaline Silva*
fonte

O último grande processo seletivo temporário do IBGE ocorreu em 2023 (Divulgação/IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo processo seletivo simplificado que irá contratar 9.590 profissionais temporários de nível médio. As vagas, distribuídas em todo o país, são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, entre as 16h de 19 de novembro e 23h59 de 11 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 38,50. As provas objetivas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026, com aplicação pela manhã para agentes e à tarde para supervisores. O resultado final está previsto para ser divulgado entre março e abril do próximo ano.

VEJA MAIS 

image Adepará abre inscrições para novo PSS com salários de até R$ 2,7 mil; veja como participar
Cadastro segue até 19 de novembro no Sipros; seleção oferece oito vagas em níveis superior, médio e fundamental

image Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são
Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

De acordo com o IBGE, esta será a maior seleção de temporários da história do instituto. Os profissionais selecionados atuarão na execução de pesquisas estatísticas em todo o território nacional. Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos.

Distribuição das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas)
• Função: coleta de informações
• Remuneração: R$ 2.676,24
• Ampla concorrência: 5.512
• Pessoas pretas ou pardas: 2.120
• Indígenas: 254
• Quilombolas: 170
• Pessoas com deficiência: 424

Supervisor de Coleta e Qualidade (1.110 vagas)

• Função: supervisão das atividades de coleta
• Remuneração: R$ 3.379,00
• Ampla concorrência: 715
• Pessoas pretas ou pardas: 275
• Indígenas: 33
• Quilombolas: 22
• Pessoas com deficiência: 55

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional.

O último grande processo seletivo temporário do IBGE ocorreu em 2023, quando foram autorizadas mais de 8 mil contratações para pesquisas nacionais. No mesmo ano, 895 vagas também foram incluídas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O edital completo deve ser publicado nos próximos dias no site da FGV.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBGE

PSS
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS Seduc

Seduc inicia inscrições para seleção de professores da rede estadual; veja como participar

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet pelo site da Seduc

18.11.25 9h25

PSS

Três processos seletivos no Pará ofertam vagas de emprego em diferentes áreas; confira oportunidades

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet

17.11.25 10h13

PSS

FCP abre vagas para atuação nas Usinas da Paz; veja como participar

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 a 24 de novembro

14.11.25 9h52

Concurso Caixa

Caixa lança concurso público com salários de até R$ 16 mil; veja as vagas no Pará

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, de 7 de novembro a 8 de dezembro

07.11.25 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda