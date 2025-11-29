Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Soldado do Corpo de Bombeiros do Tocantins morre após colisão entre carro e carreta no Pará

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros do Tocantins confirmou a morte do militar e lamentou a morte dele

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro que a vítima conduzia, uma foto do soldado do Corpo de Bombeiros do Tocantins e a carreta envolvida na batida. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Lucas José Guimarães morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (29/11) na rodovia BR-230, no município de Brejo Grande do Araguaia, sudeste do Pará. Ele era soldado ativo do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins e conduzia um carro que colidiu contra uma carreta que transportava eucalipto.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O automóvel em que Lucas estava ficou completamente destruído. Polícia Civil soube do caso por volta das 6h. O acidente ocorreu a aproximadamente 10 quilômetros da saída de Brejo Grande, em direção a Marabá.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo, a necropsia e a perícia no local do acidente. Esses procedimentos são essenciais para esclarecer a dinâmica da colisão.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros do Tocantins divulgou uma nota de pesar. “Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que encontrem conforto e forças nesse momento difícil”, disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Brejo Grande do Araguaia. "A vítima fatal teria invadido a contramão, momento em que o carro colidiu com outro veículo. O motorista da carreta foi socorrido e segue internado. Após receber alta ele vai prestar depoimento na unidade policial. Perícias foram solicitadas para completo esclarecimento em relação à dinâmica do acidente", comunicou.

Polícia
.
