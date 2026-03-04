Agente de portaria Sidney Silva denuncia alagamento crônico na rua São Clemente no Bengui

O agente de portaria Sidney Prestes da Silva, de 49 anos, denuncia que o alagamento crônico na rua São Clemente, no bairro do Bengui. O local com um canal pertencente a Bacia do Mata-Fome transborda com poucos minutos de chuva. A população convive com os alagamentos constantes, interrupção do tráfego de ônibus e o risco de contrair doenças na água suja.

“Esse canal aí, já moro há 45 anos. Esse é um sofrimento. Esse povo sofrendo com esse alagamento. Essas casas vão tudo para o fundo. Entendeu? A gente pede para o poder público vir dar uma olhada nesse canal. Ver o que podem fazer pela comunidade do Bengui, porque está complicado”, reclamou.

Segundo Sidney, o canal também está com muito mato e lixo, o que piora a situação nos momentos de chuva. “Limpeza no canal vai melhorar com certeza. Essas pessoas que estão no poder tem que olhar mais para a baixada. Tem muita família aqui que está precisando de ajuda, quando isso aqui alaga fica difícil de passar ônibus. Ônibus não vem para cá, fica para ali para o outro lado, porque não passa. Está complicada a situação”, explicou.

Sidney conta que precisa buscar atalhos para conseguir atravessar os alagamentos. “Não tem como passar por aqui. Já dou um atalho, porque não tem por onde passar. A água bate no pescoço. Não tem condição. Está muito complicado”, destacou.

A Prefeitura de Belém divulgou informando que está com obras estruturantes em andamento na Rua John Engelhard, localizada nas proximidades da Rua São Clemente, no bairro do Bengui. O projeto foi planejado especificamente para tratar o sistema de escoamento das águas pluviais da área, uma demanda histórica que não recebia intervenções adequadas anteriormente.

A gestão municipal esclarece que a conclusão desta obra trará benefícios diretos para a Rua São Clemente e demais vias adjacentes, uma vez que a nova infraestrutura de drenagem foi projetada para ampliar a capacidade de vazão de toda a bacia local. Além disso, a Prefeitura mantém equipes de limpeza e desobstrução no canal da área para remover o acúmulo de lixo e mato, garantindo a fluidez do sistema.

