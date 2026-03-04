Capa Jornal Amazônia
Polícia

Agente de portaria Sidney Silva denuncia alagamento crônico na rua São Clemente no Bengui

Sidney Prestes da Silva, de 49 anos, reclama que poucos minutos já fazem o canal transbordar

O Liberal
fonte

Agente de portaria Sidney Silva denuncia alagamento crônico na rua São Clemente, no Bengui (Raoni Joseph / Especial para O Liberal)

O agente de portaria Sidney Prestes da Silva, de 49 anos, denuncia que o alagamento crônico na rua São Clemente, no bairro do Bengui. O local com um canal pertencente a Bacia do Mata-Fome transborda com poucos minutos de chuva. A população convive com os alagamentos constantes, interrupção do tráfego de ônibus e o risco de contrair doenças na água suja.

“Esse canal aí, já moro há 45 anos. Esse é um sofrimento. Esse povo sofrendo com esse alagamento. Essas casas vão tudo para o fundo. Entendeu? A gente pede para o poder público vir dar uma olhada nesse canal. Ver o que podem fazer pela comunidade do Bengui, porque está complicado”, reclamou.

Segundo Sidney, o canal também está com muito mato e lixo, o que piora a situação nos momentos de chuva. “Limpeza no canal vai melhorar com certeza. Essas pessoas que estão no poder tem que olhar mais para a baixada. Tem muita família aqui que está precisando de ajuda, quando isso aqui alaga fica difícil de passar ônibus. Ônibus não vem para cá, fica para ali para o outro lado, porque não passa. Está complicada a situação”, explicou.

Sidney conta que precisa buscar atalhos para conseguir atravessar os alagamentos. “Não tem como passar por aqui. Já dou um atalho, porque não tem por onde passar. A água bate no pescoço. Não tem condição. Está muito complicado”, destacou.

A Prefeitura de Belém divulgou informando que está com obras estruturantes em andamento na Rua John Engelhard, localizada nas proximidades da Rua São Clemente, no bairro do Bengui. O projeto foi planejado especificamente para tratar o sistema de escoamento das águas pluviais da área, uma demanda histórica que não recebia intervenções adequadas anteriormente.

A gestão municipal esclarece que a conclusão desta obra trará benefícios diretos para a Rua São Clemente e demais vias adjacentes, uma vez que a nova infraestrutura de drenagem foi projetada para ampliar a capacidade de vazão de toda a bacia local. Além disso, a Prefeitura mantém equipes de limpeza e desobstrução no canal da área para remover o acúmulo de lixo e mato, garantindo a fluidez do sistema.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

