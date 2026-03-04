Capa Jornal Amazônia
Adolescente desaparece no Rio Tocantins após acidente com moto aquática, em Marabá

O caso foi registrado na noite de terça-feira (3)

O Liberal
fonte

Adolescente desaparece no Rio Tocantins após acidente com moto aquática, em Marabá (Foto: Correio de Carajás)

Uma adolescente de 14 anos está desaparecida após um acidente com uma moto aquática registrado na noite de terça-feira (3), no Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu em frente à orla da cidade, nas proximidades da Praia do Tucunaré, que permanece submersa devido à elevação do nível do rio.

A adolescente era uma das duas passageiras de um jet-ski conduzido por um homem de aproximadamente 30 anos. Segundo relato do próprio piloto ao Corpo de Bombeiros, ele estaria apenas oferecendo carona às jovens, que faziam parte de um grupo de amigos reunido em um flutuante na área. Ele afirmou ainda que utilizava colete salva-vidas. No entanto, a informação é contestada por testemunhas, que afirmam que nenhum dos três ocupantes fazia uso do equipamento de segurança e estariam realizando manobras no rio.

Com o acidente, as duas passageiras caíram na água e foram arrastadas pela correnteza. Uma delas foi resgatada e encaminhada de ambulância ao Hospital Municipal. Já a adolescente desapareceu e, até o momento, não foi localizada.

Pessoas que estavam na orla no momento da ocorrência relataram ter ouvido gritos de socorro enquanto as vítimas eram levadas pela força da água. De acordo com as pessoas, o volume do Tocantins subiu consideravelmente nas últimas 72 horas, o que aumenta o risco de acidentes na área.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem realizando buscas com o auxílio de embarcação na tentativa de encontrar a adolescente. O condutor da moto aquática foi conduzido à Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Informações extraoficiais apontam que a jovem desaparecida estaria grávida, mas essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros, e aguarda o retorno.

