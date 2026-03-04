Suspeito de espancar companheira tem prisão preventiva decretada em Tomé-Açu

Pedro do Nascimento Santana Júnior teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4). O investigado foi preso na manhã de segunda-feira (2), após ser apontado como autor de brutais agressões contra a companheira no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense. O crime ocorreu na noite de domingo (1º). A vítima segue internada em estado grave.

“A Polícia Civil informa que o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele permanece à disposição da Justiça”, comunicou em nota.

Após a audiência de custódia, o suspeito foi transferido para uma unidade prisional vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde seguirá custodiado enquanto o caso tramita. Conforme a PC, o investigado responderá por tentativa de feminicídio.

Crime

Pedro foi preso na manhã de segunda-feira (2), um dia após ser apontado como autor das graves agressões contra a companheira, Alciele de Almeida Alencar, de 31 anos, no município de Tomé-Açu.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito atacou a vítima na noite de domingo (1º) utilizando uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos e chutes. Um mototaxista contou às autoridades que havia sido chamado para buscar Alciele em um endereço da cidade e que, durante o trajeto, o casal foi surpreendido pelo investigado, que conduzia uma motocicleta modelo CB Twister 250.

Ainda de acordo com os relatos, o homem teria avançado contra a motocicleta do trabalhador, provocando uma colisão. Com o impacto, Alciele caiu no chão e, logo depois, foi violentamente agredida. O suspeito fugiu do local após as agressões.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher aparece caída e sendo atacada. Em outra gravação, já após a violência, ela surge ensanguentada enquanto recebe ajuda de moradores.

A vítima sofreu lesões graves, especialmente na região do rosto, e foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Diante da gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.