Megaoperação contra organização criminosa cumpre 104 mandados no Pará e em outros sete estados

Ao todo, 104 mandados judiciais de prisão preventiva foram expedidos em megaoperação contra uma organização criminosa que atua no Pará e em outros estados do país. A nova fase da operação “Coalizão pela Paz” foi deflagrada nesta quarta-feira (4) em diversas cidades da Região Metropolitana de Belém e do interior paraense, além de outros municípios do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Maranhão, Amazonas e Ceará. Até às 13h da quarta-feira (4), 35 pessoas já haviam sido presas, sendo 26 no Pará e 15 na Região Metropolitana de Belém (RMB), segundo a Polícia Civil.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA) e equipes da Polícia Civil do Pará, que cumpriram ordens judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A medida foi autorizada após representação da Ficco/PA e parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Pará.

Durante a operação, também foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por análise técnica. O material poderá subsidiar novas investigações, com o objetivo de aprofundar a apuração dos crimes e identificar outros possíveis envolvidos. A operação começou às 3h da madrugada e mobilizou mais de 250 policiais civis.

“A Polícia Civil do Estado do Pará atuou para garantir a segurança e a ordem pública de forma estratégica e integrada no combate à criminalidade organizada. Mais de 250 policiais da PCPA fizeram parte da operação, que aconteceu em várias cidades da Região Metropolitana e também no interior do estado, com integração das unidades, mobilizando recursos investigativos e operacionais para o cumprimento de mandados judiciais e a repressão qualificada das atividades ilícitas que motivaram a operação”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly.

Prisões e diligências

De acordo com a Polícia Civil, todos os detidos foram indiciados pelo crime de integrar organização criminosa. "Todas foram indiciadas pelo delito de integrar organização criminosa. Durante as diligências, uma mulher que não era alvo da operação chegou a ser presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela foi localizada em Salinas e assumiu comercializar o entorpecente”, explicou o delegado da Polícia Civil Vitor Fontes, da Ficco.

Os presos localizados na Região Metropolitana de Belém foram conduzidos para a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Já os demais detidos no Pará e em outros estados foram encaminhados às delegacias das cidades onde os mandados foram cumpridos.

Combate ao crime organizado

Entre os presos está um dos principais idealizadores de missões de uma facção criminosa, responsável por planejar e executar ações violentas promovidas pelo grupo, incluindo atentados contra agentes da segurança pública.

“Prendemos um dos principais idealizadores de missões de uma facção criminosa, responsável por atuar no planejamento e execução de ações violentas promovidas pela facção, principalmente em atentados contra agentes da segurança pública. Os presos vão passar pelos procedimentos cabíveis de praxe e serão colocados à disposição da Justiça”, detalhou o delegado da Polícia Federal Lucas Sales, integrante da Ficco.

Próximas fases

A operação "Coalizão pela Paz" já contou com quatro fases de execução, somando mais de 100 prisões realizadas pelos agentes de segurança. A expectativa é continuar com mais fases nos próximos meses. "Hoje foi deflagrada a quarta fase. Somando as prisões realizadas hoje com as realizadas nas fases anteriores, superamos 100 prisões. Teremos ao longo do ano outras fases, sempre com foco no cumprimento de mandado de prisão preventina contra integrantes de organização criminosa", explica o delegado Vitor Fontes.