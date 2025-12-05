Terminais hidroviários de Belém tem expectativa de 10 mil pessoas nos próximos dias

Os terminais hidroviários de Belém, de Icoaraci e da Tamandaré devem registrar aproximadamente 10 mil passageiros nos próximos três dias. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), entre os dias 6 e 8 de dezembro - feriado municipal em Belém, todos os terminais funcionarão normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição.

Os destinos mais procurados no Terminal de Belém são Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará. Já no Terminal da Tamandaré os principais destinos são Barcarena, São Francisco e Cotijuba. E no Terminal de Icoaraci os locais mais procurados são Cachoeira do Arari e Cotijuba.

A Companhia orienta os viajantes a chegaram antecipadamente no local de embarque, com uma hora antes da hora da viagem, a comprar passagens de empresas regularizadas junto com a Artran (Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte) e guardar os bilhetes, a cuidar dos pertences e bagagens, estar com documentos (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto) e no caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial.