Terminais hidroviários de Belém tem expectativa de 10 mil pessoas nos próximos dias
Feriado de Nossa Senhora da Conceição será movimentado nos três principais terminais públicos da capital paraense
Os terminais hidroviários de Belém, de Icoaraci e da Tamandaré devem registrar aproximadamente 10 mil passageiros nos próximos três dias. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), entre os dias 6 e 8 de dezembro - feriado municipal em Belém, todos os terminais funcionarão normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição.
Os destinos mais procurados no Terminal de Belém são Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará. Já no Terminal da Tamandaré os principais destinos são Barcarena, São Francisco e Cotijuba. E no Terminal de Icoaraci os locais mais procurados são Cachoeira do Arari e Cotijuba.
A Companhia orienta os viajantes a chegaram antecipadamente no local de embarque, com uma hora antes da hora da viagem, a comprar passagens de empresas regularizadas junto com a Artran (Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte) e guardar os bilhetes, a cuidar dos pertences e bagagens, estar com documentos (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto) e no caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial.
