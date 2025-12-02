Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

A partir da próxima quinta-feira (4/12) até o dia 14 deste mês, o Comando do 4º Distrito Naval promoverá diversos eventos culturais e cívicos no Pará, em alusão à Semana do Marinheiro. A programação inclui atendimentos médicos e odontológicos, apresentações musicais e oficinas de arte em Belém e outros municípios do estado.

Neste período, a Marinha do Brasil celebra a data de nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa (1807-1897), o Marquês de Tamandaré, Patrono da Força Naval. Ao longo do século XIX, Tamandaré teve participação em eventos decisivos na formação do Brasil, a exemplo das guerras de Independência, da Cisplatina e da Tríplice Aliança.

Apresentações da Banda de Música (Belém e Ananindeua)

A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval, composta por Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, fará três apresentações ao público: no dia 04 (quinta-feira), às 19h, no Shopping Metrópole, em Ananindeua; no dia 07 (domingo), às 18h, no Mercado de São Brás; e no dia 12 (sexta-feira), às 18h, no Shopping Pátio Belém.

As apresentações serão gratuitas, livres para todas as idades. O repertório será composto por hinos militares e canções populares, nacionais e internacionais.

Corrida do Marinheiro (Belém e Santarém)

No sábado (6/12), às 17h, na Praça Felipe Patroni, em Belém, será dada a largada para a 18ª Corrida do Marinheiro. A prova terá percursos de 3 km e 7 km, passando pelas alamedas internas da sede do Comando do 4º Distrito Naval, o antigo Arsenal de Marinha, no bairro da Cidade Velha.

No dia 14 de dezembro (domingo), Santarém receberá a Corrida do Marinheiro. Com percurso de 5 km, a concentração para a largada será às 6h30, na Capitania Fluvial de Santarém.

Atendimentos médicos e odontológicos

Profissionais de saúde da Marinha e de instituições parceiras promovem, de 6 a 16 de dezembro, a Ação Cívico-Social “Chance Para Todos IV”, nos municípios de Portel, Breves, Bagre e Oeiras do Pará.

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará. (Foto: Divulgação | Ascom Comando do 4º Distrito Naval)

A bordo do Navio-Auxiliar “Pará” serão realizados procedimentos odontológicos e consultas médicas com Clínico Geral e Pediatra, além de exames de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. Os atendimentos, incluindo os medicamentos prescritos, são gratuitos. O roteiro do Navio-Auxiliar “Pará” inclui:

Portel: 06 e 07/12

Breves: 09 e 10/12

Bagre: 12 e 13/12

Oeiras do Pará: 15 e 16/12

Visitação pública a navios e oficinas de arte marinheira (Belém)

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, das 10h às 16h, haverá visitação pública a navios da Marinha do Brasil, na Estação das Docas. Estarão atracados ao Cais da Escadinha o Navio-Patrulha (NPa) “Guarujá”, o Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Xingu” e o Espaço Memória Corveta Solimões.

O público terá acesso a oficinas de nós e arte marinheira. A programação também inclui exposição de materiais e viaturas e demonstração de habilidades dos Cães de Guerra do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Também haverá militares em prontidão para tirar dúvidas sobre as formas de ingresso na Marinha.

O NPa "Guarujá" foi incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999. Tem como área de atuação o litoral do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém. Sua tripulação é composta por 29 militares. Tem 46,5 m de comprimento; 7,5 m de boca (largura); e 2,3 m de calado (distância entre a linha d’água e a quilha, parte mais baixa do navio). É equipado com um canhão de 40 mm e duas metralhadoras de 20 mm.

Em 2025, o NPa "Guarujá" foi empregado em operações conjuntas com Ibama e Receita Federal, que resultaram nas apreensões de 500 quilos de lagosta e cinco toneladas de pescado no litoral do Amapá.

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” foi incorporado à Marinha em 29 de janeiro de 2013. Tem 24,5 m de comprimento, 6,5 m de boca e 1,4 m de calado. É empregado em levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

Incorporada à Marinha do Brasil em 3 de agosto de 1955, a Corveta Solimões ganhou o status de primeiro Navio-Museu da região Norte em 2004, fruto de convênio entre a Marinha e a Secretaria Executiva de Cultura do Pará. A Corveta esteve aberta ao público, no Cais da Casa das 11 Janelas, de 2008 até 2019. Após passar por reparos, o Espaço Memória Corveta Solimões voltará a receber visitantes.

Cerimônia Cívico-Militar

No dia 10 (quarta-feira), o Comando do 4º Distrito Naval realizará a Cerimônia Cívico-Militar de Imposição da Medalha Mérito Tamandaré, concedida a autoridades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O evento, reservado a convidados, será promovido a bordo do Navio-Escola “Brasil”, atracado no Porto de Belém.