Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra marinheiros durante a "Corrida do Marinheiro". (Foto: Divulgação | Ascom do Comando do 4º Distrito Naval)

A partir da próxima quinta-feira (4/12) até o dia 14 deste mês, o Comando do 4º Distrito Naval promoverá diversos eventos culturais e cívicos no Pará, em alusão à Semana do Marinheiro. A programação inclui atendimentos médicos e odontológicos, apresentações musicais e oficinas de arte em Belém e outros municípios do estado.

Neste período, a Marinha do Brasil celebra a data de nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa (1807-1897), o Marquês de Tamandaré, Patrono da Força Naval. Ao longo do século XIX, Tamandaré teve participação em eventos decisivos na formação do Brasil, a exemplo das guerras de Independência, da Cisplatina e da Tríplice Aliança.

Apresentações da Banda de Música (Belém e Ananindeua)

A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval, composta por Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, fará três apresentações ao público: no dia 04 (quinta-feira), às 19h, no Shopping Metrópole, em Ananindeua; no dia 07 (domingo), às 18h, no Mercado de São Brás; e no dia 12 (sexta-feira), às 18h, no Shopping Pátio Belém.

As apresentações serão gratuitas, livres para todas as idades. O repertório será composto por hinos militares e canções populares, nacionais e internacionais.

Corrida do Marinheiro (Belém e Santarém)

No sábado (6/12), às 17h, na Praça Felipe Patroni, em Belém, será dada a largada para a 18ª Corrida do Marinheiro. A prova terá percursos de 3 km e 7 km, passando pelas alamedas internas da sede do Comando do 4º Distrito Naval, o antigo Arsenal de Marinha, no bairro da Cidade Velha.

No dia 14 de dezembro (domingo), Santarém receberá a Corrida do Marinheiro. Com percurso de 5 km, a concentração para a largada será às 6h30, na Capitania Fluvial de Santarém.

Atendimentos médicos e odontológicos

Profissionais de saúde da Marinha e de instituições parceiras promovem, de 6 a 16 de dezembro, a Ação Cívico-Social “Chance Para Todos IV”, nos municípios de Portel, Breves, Bagre e Oeiras do Pará.

image Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará. (Foto: Divulgação | Ascom Comando do 4º Distrito Naval)

A bordo do Navio-Auxiliar “Pará” serão realizados procedimentos odontológicos e consultas médicas com Clínico Geral e Pediatra, além de exames de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. Os atendimentos, incluindo os medicamentos prescritos, são gratuitos. O roteiro do Navio-Auxiliar “Pará” inclui:

  • Portel: 06 e 07/12
  • Breves: 09 e 10/12
  • Bagre: 12 e 13/12
  • Oeiras do Pará: 15 e 16/12

Visitação pública a navios e oficinas de arte marinheira (Belém)

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, das 10h às 16h, haverá visitação pública a navios da Marinha do Brasil, na Estação das Docas. Estarão atracados ao Cais da Escadinha o Navio-Patrulha (NPa) “Guarujá”, o Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Xingu” e o Espaço Memória Corveta Solimões.

O público terá acesso a oficinas de nós e arte marinheira. A programação também inclui exposição de materiais e viaturas e demonstração de habilidades dos Cães de Guerra do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Também haverá militares em prontidão para tirar dúvidas sobre as formas de ingresso na Marinha.

O NPa "Guarujá" foi incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999. Tem como área de atuação o litoral do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém. Sua tripulação é composta por 29 militares. Tem 46,5 m de comprimento; 7,5 m de boca (largura); e 2,3 m de calado (distância entre a linha d’água e a quilha, parte mais baixa do navio). É equipado com um canhão de 40 mm e duas metralhadoras de 20 mm.

Em 2025, o NPa "Guarujá" foi empregado em operações conjuntas com Ibama e Receita Federal, que resultaram nas apreensões de 500 quilos de lagosta e cinco toneladas de pescado no litoral do Amapá.

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” foi incorporado à Marinha em 29 de janeiro de 2013. Tem 24,5 m de comprimento, 6,5 m de boca e 1,4 m de calado. É empregado em levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

Incorporada à Marinha do Brasil em 3 de agosto de 1955, a Corveta Solimões ganhou o status de primeiro Navio-Museu da região Norte em 2004, fruto de convênio entre a Marinha e a Secretaria Executiva de Cultura do Pará. A Corveta esteve aberta ao público, no Cais da Casa das 11 Janelas, de 2008 até 2019. Após passar por reparos, o Espaço Memória Corveta Solimões voltará a receber visitantes.

Cerimônia Cívico-Militar

No dia 10 (quarta-feira), o Comando do 4º Distrito Naval realizará a Cerimônia Cívico-Militar de Imposição da Medalha Mérito Tamandaré, concedida a autoridades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O evento, reservado a convidados, será promovido a bordo do Navio-Escola “Brasil”, atracado no Porto de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

semana do marinheiro

atendimentos de saúde

programações culturais

pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

POLÍCIA

Operação mira grupo que fraudava benefícios do INSS no Pará e em mais dois estados

A investigação aponta que o grupo realizava reativações indevidas de benefícios previdenciários por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 143 milhões

02.12.25 12h11

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

SAÚDE

Jovens de 20 a 34 anos concentram a maioria dos novos casos de HIV e Aids no Pará

Os números e a prevenção ganham visibilidade nesta segunda-feira (1/12), no Dia Mundial de Combate à Aids, data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988

01.12.25 8h00

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda