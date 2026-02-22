Grupo armado com fardas falsas da PF assalta garimpo em Itaituba

Um assalto foi registrado na tarde de sábado (21/2), por volta das 16h30, no Garimpo do Jango, localizado na região de Crepurizinho, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, cerca de seis homens fortemente armados, usando fardas semelhantes às da Polícia Federal, invadiram o local, renderam trabalhadores e efetuaram disparos durante a ação. O grupo teria chegado ao garimpo se passando por agentes federais.

Durante o assalto, foi roubada uma caminhonete Hilux branca, blindada, além de uma quantidade de ouro recém-extraído. Não foi informado o peso nem o valor estimado do minério levado.

Após serem acionados, policiais militares do 15º Batalhão realizaram buscas na região e localizaram o veículo abandonado nas proximidades do garimpo. No local, foram encontrados diversos estojos de munição deflagrados, o que indica troca de tiros.

Apesar do confronto, nenhum trabalhador ficou ferido. Segundo relatos repassados à polícia, um dos suspeitos teria sido atingido de raspão no abdômen durante o tiroteio, mas conseguiu fugir com o restante do grupo.

A suspeita é de que os criminosos tenham utilizado o rio como rota de fuga, prática comum em áreas de garimpo na região do Tapajós. Equipes da Polícia Militar seguem realizando rondas e diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno. Também foi solicitada nota à Polícia Federal, considerando o uso de fardas semelhantes às da corporação na ação criminosa.