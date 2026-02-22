Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem que mantinha preguiça amarrada para abate é preso no Marajó

O animal foi resgatado pela Polícia Civil, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que o devolveu ao seu habitat

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a preguiça amarrada (à esquerda) e ela após ser resgatada (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na manhã de sábado (21/2) suspeito de praticar o crime de maus-tratos a uma preguiça na zona rural do Município de Muaná, no Marajó. De acordo com a PC, ele mantinha o animal amarrado por cordas e confessou que iria abatê-lo para consumo.

A ação iniciou após requisição do Ministério Público. Por volta das 9h30, os agentes, com o apoio da Guarda Municipal de Muaná, deslocaram-se para o rio Tangarazinho. Chegando ao local, a polícia achou a preguiça amarrada por cordas, com restrição de sua liberdade natural, em evidente situação de sofrimento e em condições incompatíveis com seu habitat.

Diante da situação flagrancial, o suspeito foi conduzido até a delegacia para os procedimentos legais cabíveis e responderá pelo crime de maus-tratos a animais. Já a preguiça foi resgatada, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que a devolveu ao seu habitat.

A Polícia Civil reafirmou que crimes contra animais serão combatidos com rigor, não havendo qualquer tolerância para práticas dessa natureza.

 

