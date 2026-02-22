Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Valdeci Jovino das Neves, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (21/2) em um bar que fica no bairro Beira Rio, em Anapu, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram ao estabelecimento e atiraram quatro vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PM soube do caso por volta das 19h20. Uma guarnição se deslocou até o local e encontrou o corpo de Valdeci. Perto da vítima, a polícia localizou quatro cartuchos deflagrados de pistola calibre ponto 40.

A cena do crime foi isolada pelos militares, que comunicaram à Polícia Civil sobre o homicídio. O cadáver da vítima foi removido pela Polícia Científica de Altamira para realização de exame necroscópico, procedimento que determina a causa, o modo e o mecanismo da morte.

Ainda conforme as autoridades, Valdeci seria conhecido por vender drogas no município. Até agora, a polícia não confirmou se a morte dele está ou não ligada à possível ligação dele com a comercialização de entorpecentes. Nenhuma hipótese é descartada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio. Em nota, a instituição disse que a Delegacia de Anapu apura as circunstâncias do homicídio. "Equipes realizam diligências para localizar os suspeitos e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla em moto

mata homem a tiros

dentro de bar

anapu

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e caminhonete na BR-230 termina com duas mortes em Novo Repartimento

As vítimas, que moravam no município, foram identificadas como José Adailson Barbosa Lima e Lindoval de Sousa Costa

22.02.26 11h45

POLÍCIA

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

22.02.26 9h58

POLÍCIA

Mulher é morta a tiros e namorado baleado em Ourilândia do Norte

As circunstâncias do crime, por enquanto, são desconhecidas

22.02.26 9h35

POLÍCIA

Homem que mantinha preguiça amarrada para abate é preso no Marajó

O animal foi resgatado pela Polícia Civil, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que o devolveu ao seu habitat

22.02.26 8h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem que mantinha preguiça amarrada para abate é preso no Marajó

O animal foi resgatado pela Polícia Civil, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que o devolveu ao seu habitat

22.02.26 8h25

POLÍCIA

Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

O suspeito pelo crime ocorrido em Marabá contra uma adolescente de 16 anos foi encontrado em Balneário Pinhal (RS)

20.02.26 21h50

POLÍCIA

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

22.02.26 9h58

VIOLÊNCIA SEXUAL

Líder religioso é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Novo Repartimento

Suspeito foi preso durante a operação Mateus 7:15, Polícia Civil.; ao menos três pessoas denunciaram o líder religioso;

21.02.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda