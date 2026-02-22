Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Valdeci Jovino das Neves, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (21/2) em um bar que fica no bairro Beira Rio, em Anapu, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram ao estabelecimento e atiraram quatro vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PM soube do caso por volta das 19h20. Uma guarnição se deslocou até o local e encontrou o corpo de Valdeci. Perto da vítima, a polícia localizou quatro cartuchos deflagrados de pistola calibre ponto 40.

A cena do crime foi isolada pelos militares, que comunicaram à Polícia Civil sobre o homicídio. O cadáver da vítima foi removido pela Polícia Científica de Altamira para realização de exame necroscópico, procedimento que determina a causa, o modo e o mecanismo da morte.

Ainda conforme as autoridades, Valdeci seria conhecido por vender drogas no município. Até agora, a polícia não confirmou se a morte dele está ou não ligada à possível ligação dele com a comercialização de entorpecentes. Nenhuma hipótese é descartada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio. Em nota, a instituição disse que a Delegacia de Anapu apura as circunstâncias do homicídio. "Equipes realizam diligências para localizar os suspeitos e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.