Colisão entre carro e caminhonete na BR-230 termina com duas mortes em Novo Repartimento

Dois homens morreram em uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete na noite deste sábado (21/2), na BR-230, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. As vítimas, que moravam no município, foram identificadas como José Adailson Barbosa Lima e Lindoval de Sousa Costa. A Polícia Civil apura as circunstâncias do sinistro de trânsito.

O episódio ocorreu por volta das 21h na rodovia federal, no sentido do distrito de Maracajá. Para o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil informou que a colisão envolveu o carro de passeio onde estavam as vítimas e uma caminhonete conduzida por um homem identificado apenas como “Rocha”. Relatos indicam que ele fugiu do local sem prestar socorro e, mesmo ferido, não procurou atendimento médico na unidade de saúde de Novo Repartimento. No interior da caminhonete, foi encontrada uma caixa térmica contendo latas de bebida alcoólica.

Os corpos de Lindoval de Sousa Costa e José Adailson Barbosa Lima ficaram presos às ferragens. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Tucuruí atuou no desencarceramento. A Polícia Científica do Pará realizou a perícia no local, e os corpos foram posteriormente removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.