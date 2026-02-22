Mulher é morta a tiros e namorado baleado em Ourilândia do Norte

Uma mulher, identificada apenas como Larissa, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (22/2) em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o namorado dela, de nome não divulgado, também foi baleado. As circunstâncias do crime, por enquanto, são desconhecidas.

Moradores comunicaram os militares por volta das 2h30 de que havia um homem baleado no município. Os agentes, ao chegarem à cena do crime, encontraram o rapaz e a Larissa morta no local. Ele foi socorrido e levado para um hospital. O estado de saúde do companheiro da mulher é desconhecido.

Os agentes isolaram o local e tentaram conversar com moradores para colher mais detalhes de como o casal foi alvejado. No entanto, ninguém soube dizer como o episódio aconteceu. Até agora, nenhuma pessoa foi identificada ou presa por suspeita de envolvimento no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Ourilândia do Norte, onde o caso ocorreu, investiga o homicídio e tentativa de homicídio. "A mulher morreu no local e o homem foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital. Equipes realizam as diligências necessárias para localização de testemunhas do crime e completa apuração do caso", comunicou a instituição. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.