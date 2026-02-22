Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta a tiros e namorado baleado em Ourilândia do Norte

As circunstâncias do crime, por enquanto, são desconhecidas

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Uma mulher, identificada apenas como Larissa, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (22/2) em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o namorado dela, de nome não divulgado, também foi baleado. As circunstâncias do crime, por enquanto, são desconhecidas.

Moradores comunicaram os militares por volta das 2h30 de que havia um homem baleado no município. Os agentes, ao chegarem à cena do crime, encontraram o rapaz e a Larissa morta no local. Ele foi socorrido e levado para um hospital. O estado de saúde do companheiro da mulher é desconhecido.

Os agentes isolaram o local e tentaram conversar com moradores para colher mais detalhes de como o casal foi alvejado. No entanto, ninguém soube dizer como o episódio aconteceu. Até agora, nenhuma pessoa foi identificada ou presa por suspeita de envolvimento no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Ourilândia do Norte, onde o caso ocorreu, investiga o homicídio e tentativa de homicídio. "A mulher morreu no local e o homem foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital. Equipes realizam as diligências necessárias para localização de testemunhas do crime e completa apuração do caso", comunicou a instituição. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher morta a tiros

namorado baleado

ourilândia do norte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e caminhonete na BR-230 termina com duas mortes em Novo Repartimento

As vítimas, que moravam no município, foram identificadas como José Adailson Barbosa Lima e Lindoval de Sousa Costa

22.02.26 11h45

POLÍCIA

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

22.02.26 9h58

POLÍCIA

Mulher é morta a tiros e namorado baleado em Ourilândia do Norte

As circunstâncias do crime, por enquanto, são desconhecidas

22.02.26 9h35

POLÍCIA

Homem que mantinha preguiça amarrada para abate é preso no Marajó

O animal foi resgatado pela Polícia Civil, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que o devolveu ao seu habitat

22.02.26 8h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem que mantinha preguiça amarrada para abate é preso no Marajó

O animal foi resgatado pela Polícia Civil, passou por atendimento veterinário e foi entregue ao órgão ambiental, que o devolveu ao seu habitat

22.02.26 8h25

POLÍCIA

Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

O suspeito pelo crime ocorrido em Marabá contra uma adolescente de 16 anos foi encontrado em Balneário Pinhal (RS)

20.02.26 21h50

POLÍCIA

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

22.02.26 9h58

VIOLÊNCIA SEXUAL

Líder religioso é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Novo Repartimento

Suspeito foi preso durante a operação Mateus 7:15, Polícia Civil.; ao menos três pessoas denunciaram o líder religioso;

21.02.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda