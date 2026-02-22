Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia investiga morte de homem após briga em Parauapebas

Vítima sofreu traumatismo craniano; caso é investigado pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Igor Mota/ O Liberal)

Um homem identificado como Lucas Maxwell Duarte, de 34 anos, morreu na manhã deste domingo (22/2), após sofrer agressões na avenida Dubai, no bairro Vale do Sol, em Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com informações repassadas pela guarnição da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 9h30 via Centro de Atendimento e Despacho (CAD), após denúncia de que havia um homem caído na via pública, possivelmente sem sinais vitais. Com informações do Portal Pebas News.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência. Moradores da região informaram que a vítima seria Lucas Maxwell Duarte. A área foi isolada e as equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos legais.

Inicialmente, a perícia confirmou o óbito ainda no local e o caso foi tratado como possível morte natural. No entanto, no decorrer das apurações, surgiram indícios de que Lucas teria sido vítima de agressão após uma bebedeira. Segundo as informações levantadas, ele teria sido empurrado, batendo a cabeça no meio-fio, o que resultou em traumatismo craniano.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi removido para exame de necropsia, que confirmou como causa da morte traumatismo intracraniano. Em seguida, foi liberado para a família realizar o velório.

Lucas era filho único. A mãe da vítima, que não teve a identidade revelada, recebeu a liberação do corpo para os atos fúnebres enquanto o caso segue sob investigação. Até o momento, os autores da agressão não foram identificados. A Polícia Civil é responsável pela investigação e deve apurar as circunstâncias e possíveis envolvidos no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno. 

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

