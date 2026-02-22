Vídeo mostra passageiro desarmando assaltante em ônibus em Santarém

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um passageiro desarma um homem que tentava assaltar um ônibus da linha Amparo/Alvorada, na noite de sábado (21/2), em Santarém, no oeste do Pará. A tentativa de roubo ocorreu por volta das 20h40, na avenida Fernando Guilhon, no bairro Maracanã. As imagens mostram quando o suspeito anuncia o assalto e, segundo relato do motorista à polícia, ordena que o veículo seguisse para dentro do bairro. Ele estaria armado com uma faca.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, uma guarnição realizava rondas na área quando percebeu que o coletivo parou bruscamente na rotatória e ouviu gritos vindos do interior do veículo. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista parou o ônibus e começou a buzinar, chamando a atenção dos policiais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um passageiro reage e consegue desarmar o suspeito. Em seguida, os policiais entram no ônibus e efetuam a prisão do homem, com apoio do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME).

A faca utilizada no crime foi apreendida no momento da abordagem. O suspeito foi identificado como Wader da Silva Amaral, de 45 anos. Ele foi conduzido à Polícia Civil do Estado do Pará, onde foi apresentado para os procedimentos cabíveis. Segundo a polícia, Wader é suspeito de envolvimento em outros assaltos a ônibus da mesma empresa. O caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, e aguarda retorno.