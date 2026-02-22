Capa Jornal Amazônia
Vídeo mostra passageiro desarmando assaltante em ônibus em Santarém

A tentativa de roubo ocorreu por volta das 20h40, na avenida Fernando Guilhon, no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará

Da Redação
fonte

Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que um passageiro conseguiu desarmar um homem que tentava assaltar um ônibus em Santarém (Foto: Reprodução)

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um passageiro desarma um homem que tentava assaltar um ônibus da linha Amparo/Alvorada, na noite de sábado (21/2), em Santarém, no oeste do Pará. A tentativa de roubo ocorreu por volta das 20h40, na avenida Fernando Guilhon, no bairro Maracanã. As imagens mostram quando o suspeito anuncia o assalto e, segundo relato do motorista à polícia, ordena que o veículo seguisse para dentro do bairro. Ele estaria armado com uma faca.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, uma guarnição realizava rondas na área quando percebeu que o coletivo parou bruscamente na rotatória e ouviu gritos vindos do interior do veículo. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista parou o ônibus e começou a buzinar, chamando a atenção dos policiais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um passageiro reage e consegue desarmar o suspeito. Em seguida, os policiais entram no ônibus e efetuam a prisão do homem, com apoio do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME).

A faca utilizada no crime foi apreendida no momento da abordagem. O suspeito foi identificado como Wader da Silva Amaral, de 45 anos. Ele foi conduzido à Polícia Civil do Estado do Pará, onde foi apresentado para os procedimentos cabíveis. Segundo a polícia, Wader é suspeito de envolvimento em outros assaltos a ônibus da mesma empresa. O caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

tentativa de assalto em ônibus

santarém

polícia
Polícia
.
