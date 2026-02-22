Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Soure

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, na manhã deste domingo (22), um homem de 42 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável no município de Soure, no arquipélago do Marajó.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia Civil de Soure, a prisão foi realizada em cumprimento a mandado decorrente de sentença condenatória expedido pelo Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

O mandado, emitido em 11 de novembro de 2025, refere-se a condenação com base no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de estupro de vulnerável.

A ordem judicial chegou ao conhecimento da Polícia Civil do Pará após contato de agentes da Polícia Civil do Amapá, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/AP), informando que havia decreto prisional em aberto contra o condenado.

Diante da informação, equipes da Delegacia de Soure iniciaram diligências e localizaram o homem em seu local de trabalho. Ele foi abordado, cientificado dos termos do mandado e conduzido à unidade policial.

Após os procedimentos legais, o preso permanece à disposição do Poder Judiciário para cumprimento da pena determinada pela Justiça.