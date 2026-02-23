Leucemia: cansaço excessivo, sangramentos ou infecções frequentes não devem ser considerados normais

"Não ignore sintomas persistentes. Cansaço excessivo, sangramentos ou infecções frequentes não devem ser considerados 'normais' ”. O alerta é dado pela médica onco-hematologista Giovanna Ghelfond com relação a uma doença muito grave, a leucemia. O diagnóstico precoce é uma estratégia decisiva para o combate a incidência dessa enfermidade, tema da campanha Fevereiro Laranja que mobiliza profissionais de saúde de órgãos governamentais e da rede particular no Brasil.

Giovanna Ghelfond destaca que "a leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do organismo". "Ela se origina na medula óssea, que é o 'local de fabricação' do sangue. Na leucemia, ocorre uma produção descontrolada de células anormais que não funcionam adequadamente e acabam prejudicando a produção das células saudáveis".

Os principais tipos são: as Leucemias agudas que têm uma evolução rápida com presença de sintomas, enquanto as Leucemias crônicas têm uma evolução mais lenta e muitas vezes não possuem sintomas. "Na maioria dos casos, não há uma forma específica de prevenir a leucemia, pois ela não está relacionada a um único fator evitável, como acontece com alguns outros tipos de câncer", destaca a médica.

Os principais sinais e sintomas são: cansaço excessivo, palidez, febre persistente, infecções frequentes, manchas roxas ou sangramentos sem causa aparente, perda de peso inexplicada e aumento de gânglios (ínguas). "Ao apresentar esses sinais, é fundamental procurar avaliação médica", ressala Giovanna Ghelfond.

Diagnóstico

Como frisa essa especialista, não existe uma prevenção direta. Porém, manter hábitos saudáveis ajuda na saúde geral: não fumar, evitar exposição desnecessária a substâncias químicas tóxicas e manter acompanhamento médico regular.

O diagnóstico precoce não depende de um exame específico de rastreamento, mas, sim, da atenção aos sintomas e da realização de exames de sangue quando indicados. "O diagnóstico precoce não previne o surgimento da leucemia, mas aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e melhores resultados clínicos. Quanto mais cedo a doença é identificada, mais rapidamente o tratamento pode ser iniciado, especialmente nas leucemias agudas, que evoluem rapidamente", enfatiza a médica.

O primeiro passo nesse sentido geralmente é um hemograma simples, exame que pode ser solicitado por qualquer especialidade, não apenas pelo hematologista. Para confirmação é necessário exames complementares, como: mielograma, imunofenotipagem e exames genéticos.

No Brasil, estimam-se cerca de 11.540 novos casos anuais de leucemia (triênio 2023-2025), sendo 6.540 em homens e 5.680 em mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Representa cerca de 2,5% dos cânceres no mundo. E a doença afeta mais adultos (média de 68 anos) e é o câncer mais comum em crianças.

"Pode acometer todas as faixas etárias. Em crianças, a leucemia é o tipo de câncer mais comum. Em adultos, principalmente idosos, também há incidência significativa, especialmente das formas crônicas", pontua Giovanna Ghelfond.

O tratamento da doença depende do tipo de leucemia e das características individuais do paciente. Pode incluir: quimioterapia, terapias-alvo/ imunoterapia e em alguns casos o transplante de medula óssea. Hoje, a hematologia evoluiu muito, e diversos tipos de leucemia apresentam altas taxas de controle e até cura, principalmente quando diagnosticadas precocemente. A campanha Fevereiro Laranja reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce", reforça a médica.

A campanha Fevereiro Laranja também destaca a importância da doação de medula óssea, que pode salvar vidas de pacientes com leucemia que necessitam de transplante. "Informação salva vidas. Procurar avaliação médica diante de sinais suspeitos pode fazer toda a diferença no tratamento e no prognóstico", arremata a médica Giovanna Ghelfond.

Em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que as ações de saúde estão sendo realizadas ao longo de todo o mês de fevereiro em todas as unidades de saúde. Durante este período, a equipe desenvolve atividades de educação em saúde e disponibiliza materiais educativos, distribuídos nas unidades, com orientações sobre os primeiros sintomas das doenças abordadas e sobre quando procurar atendimento médico.

A programação da Sesma teve início no dia 12 de fevereiro, com a abertura da campanha na Unidade Básica de Saúde da Pratinha, conforme registrado nesta matéria aqui: Fevereiro Roxo e Laranja mobilizam usuários na UBS Pratinha – Agência Belém . No dia 23 de fevereiro, será realizada uma ação na Casa do Idoso, com o objetivo de dialogar com esse público sobre o Fevereiro Laranja, além de disponibilizar informações e materiais de apoio.

Encerrando a programação, no dia 27 de fevereiro, ocorrerá uma grande ação de doação de sangue, com o apoio do carro móvel do Hemopa, que estará em frente à Secretaria para coleta de sangue e cadastro de medula óssea.

A doação de sangue é fundamental para pacientes com leucemia, pois garante o fornecimento de plaquetas e glóbulos vermelhos que o organismo deixa de produzir em razão da doença e da quimioterapia, prevenindo casos de anemia severa e hemorragias graves. Durante a ação, a equipe também estará mobilizando a comunidade local e distribuindo material informativo.

Importante reforçar:

- Leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos (defesa do organismo)

- Existem os tipos: agudas e crônicas

- Principais sinais: cansaço excessivo, palidez, febre persistente, infecções frequentes, manchas roxas ou sangramentos sem causa aparente, perda de peso inexplicada e aumento de gânglios (ínguas)

- Pessoa deve manter hábitos saudáveis: não fumar, evitar exposição desnecessária a substâncias químicas tóxicas e manter acompanhamento médico regular

- Diagnóstico precoce: quanto mais cedo a doença é identificada, mais rapidamente o tratamento pode ser iniciado

- No Brasil, estimam-se cerca de 11.540 novos casos anuais de leucemia (triênio 2023-2025), sendo 6.540 em homens e 5.680 em mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Representa cerca de 2,5% dos cânceres no mundo.