Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Soure e Salvaterra, no Marajó, recebem serviços de cidadania da Justiça do Trabalho e instituições

Ação integra o programa Justiça Itinerante do TRT8 e começará nesta segunda (23)

Eduardo Rocha
fonte

Programa Justiça Itinerante do TRT8 vai estar em Salvaterra e Soure, no Marajó, nesta semana (Foto: Divulgação / TRT8)

Ao longo da próxima de semana, de 23 a 27, moradores dos municípios de Salvaterra e Soure, no Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, receberão serviços relacionados à cidadania de cidadãos diversas faixas etárias. Essas ações começarão a ser desenvolvidas a partir desta segunda-feira (23) e fazem parte do programa Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP).

Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, o programa chega até o município de Salvaterra, precisamente na Escola Municipal Dom Pedro I, na Rodovia PA-154, esquina com a Sexta Rua, no centro da cidade. Como informa o TRT8, os atendimentos nos nesta segunda-feira (23) e na terça (24), serão realizados das 8h às 17h. Já na quarta-feira (25), será das 8h às 12h, finalizando as atividades na cidade. 

Os serviços oferecidos são: emissão de documentos de identificação (RG e CPF), consulta processual, levantamento de FGTS, orientações jurídicas, informações sobre processos e reclamações trabalhistas.

Soure 

Em sequência, a Justiça Itinerante irá realizar atendimentos e serviços no Município de Soure. Essa ação ocorrerá na quinta-feira (26) e na sexta (27), contando com a carreta itinerante no Ginásio Municipal de Soure, na 5ª rua, no centro da Cidade. Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h.

Parceria

O programa, nesta edição na Ilha do Marajó, irá contar com a parceria de outros órgãos, instituições e empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Polícia Civil, Prefeitura das Cidades, INSS, Defensoria Pública, cartórios e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Como destaca o juiz Francisco Monteiro Júnior, responsável pela itinerância no Marajó, a iniciativa busca ampliar o acesso à Justiça com atendimento humanizado e eficiente, alcançando tanto moradores da área urbana quanto da zona rural.

“A itinerância será realizada em Salvaterra, posteriormente em Soure, e os serviços de emissão de identidades e serviços de saúde, como vacinação, serão ofertados pela prefeitura dessas cidades. Esperamos que a ação alcance o máximo de pessoas, a fim de ampliar o acesso à Justiça. A itinerância conta com orientação jurídica qualificada, com escuta ativa, atendimento humanizado e eficiente”, ressalta o magistrado.

Para o cidadão que estiver interessado em obter os serviços oferecidos, o TRT-8 reforça a importância de levar o documento de identificação ou documentos para causas específicas, como em casos de processos trabalhistas.

Serviço:

Justiça Itinerante na Ilha do Marajó

Salvaterra

Data: 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026  
Horário : 23 e 24/ 02 - 8h às 17h I 25/02 - 8h às 12h  
Local: Escola Municipal Dom Pedro I, na Rodovia PA-154, esquina com a Sexta Rua, no Centro da cidade

Soure

Data: 26 e 27 de fevereiro de 2026  
Horário: 8h às 17h  
Local: Em frente ao Ginásio Municipal de Soure, na 5ª rua, no centro da cidade

Serviços oferecidos durante a Justiça Itinerante em Salvaterra:

*Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - Recebimento de reclamações trabalhistas, esclarecimentos de direitos trabalhistas, expedição de alvarás de Levantamento de FGTS, ações de Consignação em Pagamento e baixa dos contratos de trabalho com vínculos encerrados após 2019

*Justiça Federal - Ajuizamento de ações previdenciárias, benefício Assistencial: pessoa com deficiência, salário maternidade, concessão de Auxílio doença/aposentadoria por invalidez, Aposentadoria por idade

*Tribunal Regional Eleitoral - Alistamento eleitoral (1º título), revisão, transferência, segunda via do título de eleitor

*Tribunal de Justiça do Estado - Divórcio consensual, pensão alimentícia (fixação, revisão ou exoneração), guarda dos filhos, reconhecimento ou dissolução de união estável, cobrança de dívidas, questão de consumo, conflitos de vizinhança, indenização por danos morais ou materiais, acordos em processos já em andamento, regulamentação de visitas;

*Defensoria Pública do Pará - Encaminhamento de 2ª via Certidão de nascimento, casamento e óbito

*Ministério Público do Estado - Apresentação institucional do NUPEIA: divulgação da área de atuação do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, com esclarecimentos sobre suas funções, metodologias e o trabalho desenvolvido na promoção de soluções consensuais de conflitos, Fomento ao acesso à justiça e inclusão social: atuação voltada ao fortalecimento de iniciativas institucionais que ampliem o acesso à justiça para as populações da região do Marajó,

*INSS - Orientação e informações previdenciárias, emissão de senha GOV, requerimento de benefícios, Agendamento de avaliação social e perícia médica caso precise

*Polícia Civil - Emissão de carteira de identidade

*Prefeitura de Salvaterra e Soure - Atualização cadastral de programas sociais, Atendimento de saúde: vacinação, teste rápido sífilis, HIV, Hepatite B e C, atendimento médico e odontológico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

justiça itinerante em salvaterra e soure
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Soure e Salvaterra, no Marajó, recebem serviços de cidadania da Justiça do Trabalho e instituições

Ação integra o programa Justiça Itinerante do TRT8 e começará nesta segunda (23)

21.02.26 14h09

DECISÃO

Justiça Federal autoriza Almeirim a seguir com terminal portuário sem certidão fiscal

A decisão foi proferida pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém (PA)

20.02.26 20h39

ECONOMIA

Conta de luz no Pará: veja como economizar energia e reduzir o valor da fatura

Especialistas reforçam que o consumo consciente continua sendo fundamental para manter a fatura sob controle

19.02.26 21h32

POLÍCIA

Homem é executado a tiros dentro de bar em plena luz do dia em Barcarena

Adenilson Ferreira do Nascimento ainda chegou a brigar com o bandido pela arma, mas levou vários disparos

18.02.26 21h02

MAIS LIDAS EM PARÁ

VESTIBULAR

Resultado da 1ª repescagem do Prosel 2026 é publicado nesta sexta-feira (20); confira os resultados

Mais de 1.700 candidatos foram aprovados na primeira convocação, e a pré-matrícula estará disponível de 20 a 23 de fevereiro

20.02.26 16h06

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

PROJETO DE EXTENSÃO

Projeto ‘Meninas nas Ciências’ está com inscrições abertas no Planetário do Pará

Iniciativa seleciona 20 estudantes para atividades científicas ao longo do ano

18.02.26 9h19

INTERNACIONAL

Alunos da UFPA fazem ‘vaquinha’ para representar o Pará na maior simulação jurídica do mundo nos EUA

Classificada para a etapa internacional da Jessup, em Washington, equipe precisa arrecadar R$ 120 mil para custear viagem

18.02.26 16h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda