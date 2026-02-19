Conta de luz no Pará: veja como economizar energia e reduzir o valor da fatura

Com a conta de luz pesando no orçamento das famílias paraenses, adotar hábitos mais eficientes no dia a dia pode fazer diferença no fim do mês. Mesmo quando não há cobrança adicional, como ocorre em fevereiro com a bandeira tarifária verde confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), especialistas reforçam que o consumo consciente continua sendo fundamental para manter a fatura sob controle.

Embora o valor da tarifa não dependa apenas do consumidor — já que envolve custos de geração, transmissão, encargos e tributos —, há estratégias que ajudam a reduzir o desperdício sem transferir ao usuário a responsabilidade pelos reajustes. Segundo a Equatorial Pará, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um sinalizador do custo real da geração de energia no país. Quando os reservatórios estão em níveis satisfatórios, como no cenário atual, não há acréscimo na conta. Ainda assim, a concessionária destaca que o uso eficiente é essencial.

Por meio do Programa de Eficiência Energética, a distribuidora promove troca gratuita de lâmpadas, substituição de geladeiras antigas por modelos mais econômicos e orientações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica. “O nosso objetivo com todas essas ações é contribuir para que a conta de energia seja mais justa e adequada à realidade das famílias paraenses”, afirma o gerente de Relacionamento com Cliente, Leonardo da Mata.

Moradora de Altamira e beneficiária da Tarifa Social, a auxiliar de serviços gerais Nilde Silva diz que qualquer economia é bem-vinda. “Eu cuido dos meus pais, que são idosos. Por causa do calor, o ventilador fica ligado quase o dia todo. Economizar na conta faz muita diferença”, relata.

Onde é possível economizar

Em um estado de clima quente como o Pará, o ar-condicionado é um dos principais responsáveis pelo aumento do consumo. A recomendação é manter a temperatura em torno de 23ºC, fechar portas e janelas para evitar a fuga do ar frio e, sempre que possível, optar por modelos inverter, mais eficientes. A limpeza periódica dos filtros também evita esforço excessivo do motor.

Outros cuidados ajudam a reduzir gastos:

Conferir a borracha de vedação da geladeira a cada seis meses;

Manter o eletrodoméstico em local ventilado e longe de fontes de calor;

Não colocar alimentos quentes na geladeira;

Substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por LED, que consomem menos;

Utilizar o chuveiro elétrico na função verão;

Juntar roupas para lavar e passar de uma só vez, evitando picos frequentes de energia.

Nos postos do programa E+ Reciclagem, clientes podem trocar resíduos recicláveis por bônus na conta de luz ou substituir lâmpadas antigas por modelos de LED, gerando desconto direto na fatura.

Pequenos hábitos, grande impacto

Para o economista Valfredo de Farias, entender o peso da energia no orçamento é o primeiro passo para mudar o comportamento. Ele explica que muitos aparelhos domésticos que utilizam calor — como ferro de passar, microondas, airfryer, lavadoras e o próprio ar-condicionado — concentram picos de consumo nos primeiros minutos de uso.

A orientação é evitar ligar esses equipamentos diversas vezes ao dia. “Se for passar roupa, passe tudo de uma vez. Se for lavar, utilize a capacidade máxima recomendada. São gestos simples que reduzem o desperdício”, afirma. Ele também destaca que lâmpadas acesas sem necessidade, aparelhos em modo stand-by e tomadas conectadas continuamente contribuem para o aumento da conta.

A proposta, segundo o economista, não é responsabilizar o consumidor pelos custos estruturais do setor elétrico, mas oferecer ferramentas para que ele tenha maior controle sobre o próprio consumo.