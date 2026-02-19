Inverno amazônico encarece legumes e altera preço de frutas em Belém

O inverno amazônico já impacta o bolso de quem faz compras na Feira da 25, na Avenida Rômulo Maiorana, em Belém. Com o aumento das chuvas, verduras e legumes ficaram mais caros, enquanto algumas frutas regionais registraram queda nos preços, segundo relatos de feirantes.

Dados do Dieese/PA mostram que, apesar da queda pontual nos preços de frutas e hortaliças em dezembro, o acumulado de 2025 ainda impõe forte impacto ao consumidor de Belém, com reajustes superiores a 100% em algumas frutas regionais e altas que superam mais que o dobro da inflação do período.

O levantamento apontou que a retração no fim do ano está ligada ao início do inverno amazônico, que amplia a oferta e pressiona valores para baixo, mas não foi suficiente para reverter a escalada registrada ao longo dos meses anteriores.

(Foto: Thiago Gomes)

Verduras sobem até o triplo com período chuvoso

De acordo com a vendedora de legumes Matilde Costa, o inverno amazônico provocou aumento generalizado nos produtos verdes. “Todos os legumes verdes ficaram mais caros no inverno amazônico — cheiro-verde, couve, jambu — tudo de verdura ficou caro. Essa época fica caro por causa da chuva”, afirma.

Matilde Costa. (Foto: Thiago Gomes)

Ela explica que os preços praticamente dobraram ou até triplicaram em comparação ao período anterior.

“Antes do inverno, custava R$ 5, R$ 3. Agora tá custando R$ 15, R$ 20 — o dobro, o triplo”, relata. Segundo Matilde, não houve exceções: “Nenhum legume ficou mais barato nesse inverno amazônico. Tudo ficou caro”.

Frutas têm altas e quedas conforme a oferta

Entre as frutas regionais, o cenário é mais variado. O vendedor José Costa destaca que o tucumã, o jambo e o abacaxi apresentaram alta. “Abacaxi custava R$ 8. Estamos vendendo a R$ 10”, diz.

José Costa. (Foto: Thiago Gomes)

Por outro lado, algumas frutas ficaram mais acessíveis.

“O que ficou mais barato foi o cupuaçu, o bacuri, a graviola. Graviola tava R$ 40. Agora tá R$ 25. Cupuaçu tem de R$ 15, R$ 20. Tem até de R$ 5. Antes o cupuaçu tava custando R$ 35”, detalha.

O vendedor Paulo Roberto Gomes também aponta aumento no preço da pupunha e do biribá. “A pupunha ficou mais cara. Tá chegando a safra dela, mas tá vindo pouco. O quilo da pupunha cozida tá R$ 40 a R$ 50. Antes, tava R$ 35, R$ 30”, afirma.

Já o biribá, segundo ele, subiu para R$ 35 o quilo, ante R$ 25 ou R$ 30 anteriormente.

Em contrapartida, algumas frutas estão mais baratas.

“Uxi, por exemplo, tá 5 unidades por R$ 10. Antes eram 4 unidades por R$ 10. Manga bacuri também ficou mais barata. Tá R$ 10 o quilo”, completa.

Frutas regionais fecham o ano com aumentos superiores a 100%

De acordo com o balanço divulgado pelo Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), as chamadas frutas regionais apresentaram queda significativa de preços em dezembro, na comparação com novembro de 2025. Ainda assim, no acumulado do ano, as elevações foram generalizadas e superaram em mais que o dobro a inflação registrada no mesmo intervalo.

A retração observada no último mês do ano está diretamente ligada ao início do “inverno amazônico” — período chuvoso que concentra a safra da maior parte das frutas no Pará, normalmente entre dezembro e maio. Com o aumento da oferta nos mercados e feiras livres da capital, os preços tendem a ceder.

(Foto: Thiago Gomes)

Entre os principais recuos registrados de novembro para dezembro, o destaque foi o cupuaçu, com queda de 32,63%. Em seguida aparecem a biriba (–31,40%), a sapotilha (–21,01%), a graviola (–14,63%), a pupunha (–7,41%) e o bacuri (–6,72%).

Apesar desse alívio pontual no fim do ano, o cenário acumulado de 2025 revela forte pressão sobre o orçamento do consumidor, com reajustes que ultrapassam a marca de 100% em alguns casos.

Hortaliças têm queda em dezembro, mas acumulado do ano supera inflação

O monitoramento semanal realizado pelo Dieese/PA em feiras livres e supermercados de Belém também indica que a maioria das hortaliças, verduras e legumes apresentou redução de preços em dezembro frente ao mês anterior.

As maiores quedas foram observadas na cenoura (–5,63%), macaxeira (–4,75%), chicória (–4,31%), cebolinha (–4,04%), cariru (–3,59%), maxixe (–3,31%), jambu (–2,42%), repolho (–2,09%), couve (–1,67%), alfavaca (–0,82%), salsa (–0,64%), feijão verde (–0,29%) e cheiro-verde (–0,27%).

(Foto: Thiago Gomes)

Segundo a avaliação técnica do órgão, o recuo está associado à maior oferta decorrente de condições climáticas favoráveis à colheita, à ampliação da disponibilidade de produtos típicos da estação e ao arrefecimento parcial da demanda após picos de consumo no mês anterior.

Pressões pontuais elevam preços de alguns produtos

Apesar da predominância de quedas, parte dos itens pesquisados apresentou alta em dezembro. A cebola liderou os reajustes, com aumento de 16,86%, seguida pela batata-doce branca (13,97%), chuchu (11,79%), batata (10,98%), beterraba (3,85%), pimentão verde (3,75%), batata-doce rosa (3,45%), pepino (1,79%), alface (1,29%), abóbora (0,67%) e quiabo (0,51%).

Segundo o Dieese, as elevações são atribuídas a fatores como redução pontual da oferta, impactos climáticos localizados, aumento dos custos de transporte e logística no fim do ano e crescimento sazonal da demanda em dezembro, impulsionado pelas festas de Natal e Ano-Novo — período em que itens tradicionais das ceias tendem a sofrer maior pressão de preços.

Preço de frutas e legumes em Belém no inverno amazônico

Local: Feira da 25 na Avenida Romulo Maiorana

Legumes e verduras (todos mais caros)

Segundo a feirante Matilde Costa:

Cheiro-verde, couve, jambu e demais verduras ou legumes

Antes: R$ 3 a R$ 5

Agora: R$ 15 a R$ 20

Aumento: dobro ou triplo do preço

Nenhum legume ficou mais barato no período.

Frutas que ficaram mais caras

Segundo os feirantes José Costa e Paulo Roberto Gomes:

Abacaxi

Antes: R$ 8

Agora: R$ 10

2. Pupunha (cozida)

Antes: R$ 30 a R$ 35 o quilo

Agora: R$ 40 a R$ 50 o quilo

3. Biribá

Antes: R$ 25 a R$ 30 o quilo

Agora: R$ 35 o quilo

Frutas que ficaram mais baratas

1. Graviola

Antes: R$ 40

Agora: R$ 25

2. Cupuaçu

Antes: R$ 35

Agora: R$ 15 a R$ 20 (há unidades por R$ 5)

3.Uxi

Antes: 4 unidades por R$ 10

Agora: 5 unidades por R$ 10

4. Manga bacuri

Agora: R$ 10 o quilo (valor anterior não informado)