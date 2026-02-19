Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Inverno amazônico encarece legumes e altera preço de frutas em Belém

Com chuvas mais intensas, feirantes relatam alta significativa nos legumes e variação no valor das frutas regionais

Jéssica Nascimento
fonte

Venda de frutas na Feira da 15 na Avenida Romulo Maiorana. (Foto: Thiago Gomes)

O inverno amazônico já impacta o bolso de quem faz compras na Feira da 25, na Avenida Rômulo Maiorana, em Belém. Com o aumento das chuvas, verduras e legumes ficaram mais caros, enquanto algumas frutas regionais registraram queda nos preços, segundo relatos de feirantes.

Dados do Dieese/PA mostram que, apesar da queda pontual nos preços de frutas e hortaliças em dezembro, o acumulado de 2025 ainda impõe forte impacto ao consumidor de Belém, com reajustes superiores a 100% em algumas frutas regionais e altas que superam mais que o dobro da inflação do período

O levantamento apontou que a retração no fim do ano está ligada ao início do inverno amazônico, que amplia a oferta e pressiona valores para baixo, mas não foi suficiente para reverter a escalada registrada ao longo dos meses anteriores.

image (Foto: Thiago Gomes)

Verduras sobem até o triplo com período chuvoso

De acordo com a vendedora de legumes Matilde Costa, o inverno amazônico provocou aumento generalizado nos produtos verdes. “Todos os legumes verdes ficaram mais caros no inverno amazônico — cheiro-verde, couve, jambu — tudo de verdura ficou caro. Essa época fica caro por causa da chuva”, afirma.

image Matilde Costa. (Foto: Thiago Gomes)

Ela explica que os preços praticamente dobraram ou até triplicaram em comparação ao período anterior.

“Antes do inverno, custava R$ 5, R$ 3. Agora tá custando R$ 15, R$ 20 — o dobro, o triplo”, relata. Segundo Matilde, não houve exceções: “Nenhum legume ficou mais barato nesse inverno amazônico. Tudo ficou caro”.

Frutas têm altas e quedas conforme a oferta

Entre as frutas regionais, o cenário é mais variado. O vendedor José Costa destaca que o tucumã, o jambo e o abacaxi apresentaram alta. “Abacaxi custava R$ 8. Estamos vendendo a R$ 10”, diz.

image José Costa. (Foto: Thiago Gomes)

Por outro lado, algumas frutas ficaram mais acessíveis.

“O que ficou mais barato foi o cupuaçu, o bacuri, a graviola. Graviola tava R$ 40. Agora tá R$ 25. Cupuaçu tem de R$ 15, R$ 20. Tem até de R$ 5. Antes o cupuaçu tava custando R$ 35”, detalha.

O vendedor Paulo Roberto Gomes também aponta aumento no preço da pupunha e do biribá. “A pupunha ficou mais cara. Tá chegando a safra dela, mas tá vindo pouco. O quilo da pupunha cozida tá R$ 40 a R$ 50. Antes, tava R$ 35, R$ 30”, afirma. 

Já o biribá, segundo ele, subiu para R$ 35 o quilo, ante R$ 25 ou R$ 30 anteriormente.

Em contrapartida, algumas frutas estão mais baratas.

“Uxi, por exemplo, tá 5 unidades por R$ 10. Antes eram 4 unidades por R$ 10. Manga bacuri também ficou mais barata. Tá R$ 10 o quilo”, completa.

Frutas regionais fecham o ano com aumentos superiores a 100%

De acordo com o balanço divulgado pelo Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), as chamadas frutas regionais apresentaram queda significativa de preços em dezembro, na comparação com novembro de 2025. Ainda assim, no acumulado do ano, as elevações foram generalizadas e superaram em mais que o dobro a inflação registrada no mesmo intervalo.

A retração observada no último mês do ano está diretamente ligada ao início do “inverno amazônico” — período chuvoso que concentra a safra da maior parte das frutas no Pará, normalmente entre dezembro e maio. Com o aumento da oferta nos mercados e feiras livres da capital, os preços tendem a ceder.

image (Foto: Thiago Gomes)

Entre os principais recuos registrados de novembro para dezembro, o destaque foi o cupuaçu, com queda de 32,63%. Em seguida aparecem a biriba (–31,40%), a sapotilha (–21,01%), a graviola (–14,63%), a pupunha (–7,41%) e o bacuri (–6,72%).

Apesar desse alívio pontual no fim do ano, o cenário acumulado de 2025 revela forte pressão sobre o orçamento do consumidor, com reajustes que ultrapassam a marca de 100% em alguns casos.

Hortaliças têm queda em dezembro, mas acumulado do ano supera inflação

O monitoramento semanal realizado pelo Dieese/PA em feiras livres e supermercados de Belém também indica que a maioria das hortaliças, verduras e legumes apresentou redução de preços em dezembro frente ao mês anterior.

As maiores quedas foram observadas na cenoura (–5,63%), macaxeira (–4,75%), chicória (–4,31%), cebolinha (–4,04%), cariru (–3,59%), maxixe (–3,31%), jambu (–2,42%), repolho (–2,09%), couve (–1,67%), alfavaca (–0,82%), salsa (–0,64%), feijão verde (–0,29%) e cheiro-verde (–0,27%).

image (Foto: Thiago Gomes)

Segundo a avaliação técnica do órgão, o recuo está associado à maior oferta decorrente de condições climáticas favoráveis à colheita, à ampliação da disponibilidade de produtos típicos da estação e ao arrefecimento parcial da demanda após picos de consumo no mês anterior.

Pressões pontuais elevam preços de alguns produtos

Apesar da predominância de quedas, parte dos itens pesquisados apresentou alta em dezembro. A cebola liderou os reajustes, com aumento de 16,86%, seguida pela batata-doce branca (13,97%), chuchu (11,79%), batata (10,98%), beterraba (3,85%), pimentão verde (3,75%), batata-doce rosa (3,45%), pepino (1,79%), alface (1,29%), abóbora (0,67%) e quiabo (0,51%).

Segundo o Dieese, as elevações são atribuídas a fatores como redução pontual da oferta, impactos climáticos localizados, aumento dos custos de transporte e logística no fim do ano e crescimento sazonal da demanda em dezembro, impulsionado pelas festas de Natal e Ano-Novo — período em que itens tradicionais das ceias tendem a sofrer maior pressão de preços.

Preço de frutas e legumes em Belém no inverno amazônico

Local: Feira da 25 na Avenida Romulo Maiorana 

Legumes e verduras (todos mais caros)

Segundo a feirante Matilde Costa:

  1. Cheiro-verde, couve, jambu e demais verduras ou legumes
  • Antes: R$ 3 a R$ 5
  • Agora: R$ 15 a R$ 20
  • Aumento: dobro ou triplo do preço
  • Nenhum legume ficou mais barato no período.

 Frutas que ficaram mais caras

Segundo os feirantes José Costa e Paulo Roberto Gomes:

  1. Abacaxi
  • Antes: R$ 8
  • Agora: R$ 10

2. Pupunha (cozida)

  • Antes: R$ 30 a R$ 35 o quilo
  • Agora: R$ 40 a R$ 50 o quilo

3. Biribá

  • Antes: R$ 25 a R$ 30 o quilo
  • Agora: R$ 35 o quilo

Frutas que ficaram mais baratas

1. Graviola

  • Antes: R$ 40
  • Agora: R$ 25

2. Cupuaçu

  • Antes: R$ 35
  • Agora: R$ 15 a R$ 20 (há unidades por R$ 5)

3.Uxi

  • Antes: 4 unidades por R$ 10
  • Agora: 5 unidades por R$ 10

4. Manga bacuri

  • Agora: R$ 10 o quilo (valor anterior não informado)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inverno amazônico

frutas e legumes
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Com 190 mil pontos, Ibovespa bate novo recorde; dólar fecha semana a R$ 5,17

Foi o 12º recorde de 2026, considerando a série com início em 14 de janeiro.

20.02.26 19h03

moradia digna

Residencial Tapanã deve receber moradores até o fim de 2026, anuncia Ministro das Cidades

Empreendimento do Minha Casa, Minha Vida terá 192 unidades em Belém; seleção seguirá critérios socioeconômicos e de territorialidade

20.02.26 18h17

anúncio

Trump diz que tarifa global de 10% entra em vigor em 3 dias e deve valer por 5 meses

O presidente dos EUA indicou ainda que poderá elevar a pressão sobre setores específicos

20.02.26 16h23

IMPOSTO DE RENDA

Mais de 5,2 mil paraenses vão receber restituição do IRPF em fevereiro

Consulta foi liberada às 10h desta sexta-feira (20) pela Receita Federal do Brasil

20.02.26 16h16

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda