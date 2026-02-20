Resultado da 1ª repescagem do Prosel 2026 é publicado nesta sexta-feira (20); confira os resultados

Mais de 1.700 candidatos foram aprovados na primeira repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), divulgada nesta sexta-feira (20), no site oficial. Foram 1.005 aprovados na ampla concorrência e 787 aprovados como cotistas. Os convocados devem realizar a pré-matrícula de forma virtual, por meio do Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), no período de 20 a 23 de fevereiro.

Os candidatos que tiverem dificuldades na realização do acesso online durante a pré-matrícula poderão se inscrever de forma presencial. Para isso, devem se dirigir à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus ao qual o curso está vinculado, exclusivamente no período de confirmação de matrícula.

A apresentação dos candidatos classificados nas cotas às Comissões Institucionais de Heteroidentificação, de Verificação de Pessoa com Deficiência (PcD) e de Verificação de Renda ocorrerá de 23 a 25 de fevereiro, mesmo período destinado à confirmação de matrícula dos candidatos cotistas. Já a confirmação de matrícula dos candidatos da ampla concorrência será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro. A etapa de confirmação de matrícula é realizada no campus onde o candidato foi aprovado.

Entre os documentos obrigatórios para matrícula estão: documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência, título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral, foto 3x4 recente, além de documentações específicas para candidatos cotistas, conforme previsto no edital nº 13/2026, publicado em www.uepa.br.

Candidatos oriundos da rede pública poderão apresentar declaração de conclusão do ensino médio do ano letivo corrente, devendo substituir pela documentação definitiva em até 30 dias, sob pena de não efetivação da matrícula definitiva.

Confira os documentos necessários para matrícula

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 01 foto 3x4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração (para candidatos convocados nas cotas, disponível no edital 13-2026, publicado no site www.uepa.br);

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnicoraciais-quilombola e que sejam indígenas (disponível no edital 13-2026, publicado no site www.uepa.br);

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas (disponível no edital 13-2026, publicado no site www.uepa.br);

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS - Vagas para Pessoas Surdas).