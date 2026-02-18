Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Projeto ‘Meninas nas Ciências’ está com inscrições abertas no Planetário do Pará

Iniciativa seleciona 20 estudantes para atividades científicas ao longo do ano

Hannah Franco
fonte

Meninas podem se inscrever em projeto científico gratuito no Planetário do Pará. (Monique Hadad (Ascom Uepa))

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) está com inscrições abertas para o projeto de extensão “Astrociência: Meninas nas Ciências no Pará”. A iniciativa é voltada para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, de escolas públicas e particulares, e tem como objetivo incentivar a participação feminina em atividades científicas e de pesquisa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de março, por meio de formulário online disponível no site da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ao todo, serão selecionadas 20 estudantes.

VEJA MAIS

image Ministério da Saúde oferta 54 vagas para médicos especialistas no Pará
Inscrições para o programa Mais Médicos Especialistas seguem até 19 de fevereiro e buscam ampliar o atendimento e reduzir filas no SUS em 18 municípios do estado

image Processo seletivo do CIIR oferece vagas para professor de música e musicoterapeuta
Inscrições exclusivamente pela internet

Atividades ao longo de 2026

O projeto será desenvolvido de março a dezembro de 2026, com encontros mensais às quartas-feiras, no turno da tarde, nas dependências do Planetário do Pará. As selecionadas participarão de palestras com pesquisadores, oficinas, atividades prático-experimentais e também poderão desenvolver projetos de iniciação científica.

Vinculado ao coletivo Tainá-Kan, o “Astrociência” iniciou as atividades em 2023 e, para 2026, terá programação estruturada com base nas experiências anteriores. Oficinas de astronomia, show da química, restauração florestal, estudos sobre energia da matéria e debates sobre acessibilidade e comunicação científica estão entre as ações que inspiram a nova edição.

Como se inscrever

Para efetivar a inscrição, é necessário anexar:

  • Cópia de documento de identificação com foto;
  • Comprovante de escolaridade (matrícula 2026);
  • Autorização do responsável, no caso de menores de idade (modelo disponível no edital);
  • Autorização de uso de imagem e som assinada pela aluna e responsável;
  • Cópia do documento de identificação do responsável (para menores).

O edital completo está disponível no site do Planetário. O resultado das estudantes selecionadas será divulgado no dia 6 de março, nas redes sociais da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

projeto de extensão

planetário

meninas nas ciências
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Bebê de seis meses morre após contrair meningite em Porto de Moz

Segundo a prefeitura do município, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Ana Nery e, diante da gravidade do quadro clínico, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Altamira

17.02.26 17h45

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

PARÁ

Carnaval 2026: Detran registra 76 autuações por alcoolemia durante final de semana no Pará

O órgão computou 24 autuações por recusa ao teste do etilômetro, 39 condutores autuados por condução sob efeito de álcool e 13 ocorrências configuradas como crime de trânsito

16.02.26 17h36

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

PARÁ

Bloco As Virgienses celebra 41 anos com o tema 'o melhor Carnaval da Amazônia' em Vigia

A proposta reforça a parceria com a gestão municipal e busca fortalecer a identidade cultural da festa, reunindo tradição, criatividade e alegria nas ruas da cidade, que se transformam em um grande palco de celebração popular

16.02.26 17h29

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá

Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)

15.02.26 18h24

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

15.02.26 16h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda