Projeto ‘Meninas nas Ciências’ está com inscrições abertas no Planetário do Pará

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) está com inscrições abertas para o projeto de extensão “Astrociência: Meninas nas Ciências no Pará”. A iniciativa é voltada para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, de escolas públicas e particulares, e tem como objetivo incentivar a participação feminina em atividades científicas e de pesquisa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de março, por meio de formulário online disponível no site da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ao todo, serão selecionadas 20 estudantes.

Atividades ao longo de 2026

O projeto será desenvolvido de março a dezembro de 2026, com encontros mensais às quartas-feiras, no turno da tarde, nas dependências do Planetário do Pará. As selecionadas participarão de palestras com pesquisadores, oficinas, atividades prático-experimentais e também poderão desenvolver projetos de iniciação científica.

Vinculado ao coletivo Tainá-Kan, o “Astrociência” iniciou as atividades em 2023 e, para 2026, terá programação estruturada com base nas experiências anteriores. Oficinas de astronomia, show da química, restauração florestal, estudos sobre energia da matéria e debates sobre acessibilidade e comunicação científica estão entre as ações que inspiram a nova edição.

Como se inscrever

Para efetivar a inscrição, é necessário anexar:

Cópia de documento de identificação com foto;

Comprovante de escolaridade (matrícula 2026);

Autorização do responsável, no caso de menores de idade (modelo disponível no edital);

Autorização de uso de imagem e som assinada pela aluna e responsável;

Cópia do documento de identificação do responsável (para menores).

O edital completo está disponível no site do Planetário. O resultado das estudantes selecionadas será divulgado no dia 6 de março, nas redes sociais da instituição.