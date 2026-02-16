Carnaval 2026: Detran registra 76 autuações por alcoolemia durante final de semana no Pará

Entre sexta-feira (13/2) e o último domingo (15/2), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) registrou 76 autuações por alcoolemia. Durante as ações da operação “Carnaval 2026”, o Detran computou 24 autuações por recusa ao teste do etilômetro, 39 condutores autuados por condução sob efeito de álcool e 13 ocorrências configuradas como crime de trânsito. Os principais locais das autuações foram: PA-391 e municípios de Benevides e Vigia.

"A atuação contínua da fiscalização de trânsito busca salvaguardar vidas silenciosamente todos os dias. Nesse contexto, os 76 condutores retirados da via representam 76 potenciais situações de risco evitadas, especialmente considerando que a combinação entre álcool e direção está entre os principais fatores associados a sinistros graves e fatais", explicou Ivan Feitosa, coordenador de Operações do Detran.

O Detran reforçou que a ação tem caráter preventivo e educativo, buscando preservar vidas e garantir maior segurança viária durante o período carnavalesco, quando há aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias estaduais e vias urbanas.

Aumento no uso de etilômetro

Durante o período do Carnaval de 2026, o órgão informou que tem observado crescimento no número de motoristas submetidos ao teste do etilômetro com resultado positivo para consumo de álcool.

"As fiscalizações estão sendo realizadas ao longo do feriado carnavalesco com o objetivo principal de prevenir sinistros de trânsito, preservar vidas e garantir a segurança viária. O consumo de bebida alcoólica compromete reflexos, atenção e capacidade de tomada de decisão, aumentando significativamente o risco de acidentes graves. Por esse motivo, a Lei Seca estabelece tolerância zero para álcool ao volante", ressaltou Bento Gouvêa, diretor técnico-operacional do Detran.

Motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool estão sujeitos a multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e, conforme o caso, responsabilização criminal, conforme prevê a legislação de trânsito.

O Detran orienta que, antes de sair para festas ou eventos, o condutor planeje como irá voltar para casa, optando por alternativas seguras como transporte por aplicativo, transporte coletivo ou o motorista da vez. A segurança no trânsito é uma construção coletiva e depende da atitude consciente de cada cidadão.