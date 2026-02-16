Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Bloco As Virgienses celebra 41 anos com o tema 'o melhor Carnaval da Amazônia' em Vigia

A proposta reforça a parceria com a gestão municipal e busca fortalecer a identidade cultural da festa, reunindo tradição, criatividade e alegria nas ruas da cidade, que se transformam em um grande palco de celebração popular

Gabriel Pires
fonte

A imagem em destaque mostra o bloco "As Virgienses", em Vigia. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Bloco das Virgienses celebra 41 anos de história nesta segunda-feira (16), destacando em 2026 o tema alinhado à campanha oficial do município, que valoriza Vigia de Nazaré como “o melhor Carnaval da Amazônia”. A proposta reforça a parceria com a gestão municipal e busca fortalecer a identidade cultural da festa, reunindo tradição, criatividade e alegria nas ruas da cidade, que se transformam em um grande palco de celebração popular.

Bloco As Virgienses

Segundo o presidente do Bloco As Virgienses, Tiago Palheta, o bloco mantém viva uma tradição que atravessa gerações e se consolida como referência do Carnaval de rua no Pará. Ele destaca que a agremiação carrega quatro décadas de história, marcadas pela valorização da cultura popular, pela participação familiar e pela ocupação das ruas como espaços de convivência e expressão. “É uma honra participar do melhor Carnaval da Amazônia e trazer essa alegria na segunda-feira de Carnaval”, afirmou.

Esse é mais um ano que o professor Cristiano Braga participa do Carnaval em Vigia. Desde 2010, ele e outros familiares participam da festividade com diferentes fantasias. Neste ano, eles estão caracterizados de abelha. “Foi bem em cima da hora e decidimos ir de abelha. Todo mundo se divertindo. Quando a pessoa vem a Vigia, ela não quer mais parar de vir", disse.

image Claudio Cardoso, de 22 anos, vestido de Alok de Vigia junto com o pai dele, o pedagogo Marcelo Gomes, fantasiado de peixe gurijuba. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Claudio Cardoso, de 22 anos, é DJ e se fantasiou de Alok de Vigia. O pai dele, o pedagogo Marcelo Gomes, também se divertiu com os foliões e estava vestido de peixe gurijuba. “Na sexta (13/2) teve o show dele aqui e decidi vir de Alok, porque ele veio de São Paulo pescar gurijuba”, brincou Claudio.

O autônomo Adelson Pereira se inspirou na cantora Gaby Amarantos. Ele a destacou como a artista que leva a música paraense para “os quatro cantos do Brasil e do mundo”. “Todos os anos, venho a Vigia, crio uma fantasia e me inspiro em algumas pessoas para viver esse momento único no melhor Carnaval da Amazônia. Nesse ano, quis homenageá-la: Gaby Amarantos”, contou.

A expectativa para este ano é reunir entre 50 e 60 mil pessoas nas ruas durante a programação, conforme estimativas dos órgãos de segurança. Entre os atrativos tradicionais está a distribuição gratuita de cerca de mil litros de caipirinha, considerada uma das marcas registradas do bloco. Mesmo com o período chuvoso, a organização garante que a festa será mantida, reforçando o compromisso de celebrar a cultura, a alegria e a tradição que consolidaram As Virgienses como símbolo do Carnaval amazônico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

bloco

as virgienses

41 anos

melhor carnaval da amazônia

vigia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

PARÁ

Carnaval 2026: Detran registra 76 autuações por alcoolemia durante final de semana no Pará

O órgão computou 24 autuações por recusa ao teste do etilômetro, 39 condutores autuados por condução sob efeito de álcool e 13 ocorrências configuradas como crime de trânsito

16.02.26 17h36

PARÁ

Bloco As Virgienses celebra 41 anos com o tema 'o melhor Carnaval da Amazônia' em Vigia

A proposta reforça a parceria com a gestão municipal e busca fortalecer a identidade cultural da festa, reunindo tradição, criatividade e alegria nas ruas da cidade, que se transformam em um grande palco de celebração popular

16.02.26 17h29

MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS

Ministério da Saúde oferta 54 vagas para médicos especialistas no Pará

Inscrições para o programa Mais Médicos Especialistas seguem até 19 de fevereiro e buscam ampliar o atendimento e reduzir filas no SUS em 18 municípios do estado

16.02.26 15h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

15.02.26 16h42

RESGATE

Tartaruga marinha é resgatada na praia do Farol Velho, em Salinópolis

O animal foi encontrado debilitado e foi transportado até Hospital de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural do Pará

15.02.26 17h36

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá

Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)

15.02.26 18h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda