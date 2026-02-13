Processo seletivo do CIIR oferece vagas para professor de música e musicoterapeuta

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu processos seletivos para os cargos de professor(a) de música e musicoterapeuta, sendo esta última uma vaga temporária. As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem deficiência (PcD).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma digital Burh até o dia 18 de fevereiro. Antes de se candidatar, os interessados devem verificar os requisitos específicos exigidos para cada função.
O processo seletivo será conduzido pelo setor de Recursos Humanos do CIIR, responsável pela análise curricular. Os candidatos aprovados na etapa inicial serão posteriormente informados sobre data, horário e local das fases presenciais, que incluem prova e entrevista.
Requisitos para professor de música
• Licenciatura em música ou formação superior equivalente reconhecida
• Experiência em docência musical
• Conhecimento prático de instrumentos
• Noções de informática
Requisitos para musicoterapeuta
• Graduação em musicoterapia reconhecida.
• Registro ativo no órgão ou conselho profissional competente, quando aplicável.
• Experiência em atendimentos terapêuticos (preferencialmente nas áreas de reabilitação, neurologia e transtorno do espectro autista — TEA).
• Experiência no atendimento a pessoas com deficiência física, intelectual ou múltipla.
• Conhecimento em avaliação funcional.
• Experiência com registro evolutivo terapêutico.
• Noções de informática para uso de prontuários e sistemas.
O CIIR é um órgão do governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade funciona na rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, no bairro Val-de-Cães, em Belém.