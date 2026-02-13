Capa Jornal Amazônia
Processo seletivo do CIIR oferece vagas para professor de música e musicoterapeuta

Inscrições exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

Interessados devem verificar os requisitos específicos exigidos para cada função (Freepik)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu processos seletivos para os cargos de professor(a) de música e musicoterapeuta, sendo esta última uma vaga temporária. As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem deficiência (PcD).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma digital Burh até o dia 18 de fevereiro. Antes de se candidatar, os interessados devem verificar os requisitos específicos exigidos para cada função.

O processo seletivo será conduzido pelo setor de Recursos Humanos do CIIR, responsável pela análise curricular. Os candidatos aprovados na etapa inicial serão posteriormente informados sobre data, horário e local das fases presenciais, que incluem prova e entrevista.

Requisitos para professor de música 

• Licenciatura em música ou formação superior equivalente reconhecida

• Experiência em docência musical

• Conhecimento prático de instrumentos

• Noções de informática

Saiba mais 

Requisitos para musicoterapeuta

• Graduação em musicoterapia reconhecida.

• Registro ativo no órgão ou conselho profissional competente, quando aplicável.

• Experiência em atendimentos terapêuticos (preferencialmente nas áreas de reabilitação, neurologia e transtorno do espectro autista — TEA).

• Experiência no atendimento a pessoas com deficiência física, intelectual ou múltipla.

• Conhecimento em avaliação funcional.

• Experiência com registro evolutivo terapêutico.

• Noções de informática para uso de prontuários e sistemas.

Saiba mais 

O CIIR é um órgão do governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade funciona na rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, no bairro Val-de-Cães, em Belém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

