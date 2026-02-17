Bebê de seis meses morre após contrair meningite em Porto de Moz

A Prefeitura de Porto de Moz confirmou no último domingo (15/2) a morte de um bebê de seis meses que contraiu meningite bacteriana. Segundo a prefeitura do município, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Ana Nery e, diante da gravidade do quadro clínico, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Altamira para assistência especializada, onde morreu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz disse que, desde a notificação, foram tomadas todas as medidas recomendadas pelos protocolos do Ministério da Saúde, incluindo investigação epidemiológica, monitoramento dos contatos próximos e realização de bloqueio vacinal na área urbana e na zona rural do município, conforme avaliação técnica da Vigilância em Saúde.

De acordo com a prefeitura, a meningite pode apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e confusão mental. A orientação é que qualquer pessoa que apresente sinais semelhantes procure imediatamente uma unidade de saúde.

A Secretaria reforçou que o cenário está sendo tratado com responsabilidade e que não há motivo para pânico. Além disso, a prefeitura também disse que permanece à disposição para reavaliar o cenário, conforme a evolução dos indicadores epidemiológicos.

Monitoramento em todo estado

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) comunicou que realiza monitoramento contínuo em todos os 144 municípios paraenses, por meio da vigilância epidemiológica, e mantém comunicação direta para suporte técnico às ações locais, disponibilização de insumos e apoio logístico.

”Entre as orientações e medidas adotadas de forma permanente, estão investigação epidemiológica do caso, acompanhamento e validação dos resultados laboratoriais junto ao Lacen, identificação e monitoramento de contatos próximos do paciente, emissão de notas técnicas e protocolos às equipes municipais sobre manejo clínico e prevenção, reforço da vigilância de casos suspeitos nas unidades de saúde, avaliação da necessidade de quimioprofilaxia para contatos, quando indicada”, disse.

Por fim, a Sespa reforçou que a população deve manter a vacinação em dia, conforme o Calendário Nacional de Imunização, e procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos e manchas na pele.

Saiba quais são os sintomas em adultos

- Dor de cabeça intensa;

- Vômitos;

- Confusão ou alteração mental;

- Sensibilidade à luz;

- Convulsões;

- Manchas vermelhas ou roxas na pele (petéquias ou sufusões),

Em crianças

- Além dos sintomas que podem aparecer nos adultos, também pode acontecer febre com irritabilidade e choro persistente;

- Sonolência excessiva.

Ao identificar qualquer um desses sinais, a recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Meningite em Nova Timboteua

Um caso de meningite foi confirmado no município de Nova Timboteua, no nordeste paraense. A confirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do município, por meio de nota informativa publicada na conta oficial da prefeitura do município no Instagram. Segundo o comunicado, o paciente foi diagnosticado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, onde permanece internado sob acompanhamento médico. Até agora, o estado de saúde dele é desconhecido.