Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Bebê de seis meses morre após contrair meningite em Porto de Moz

Segundo a prefeitura do município, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Ana Nery e, diante da gravidade do quadro clínico, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Altamira

Saul Anjos

A Prefeitura de Porto de Moz confirmou no último domingo (15/2) a morte de um bebê de seis meses que contraiu meningite bacteriana. Segundo a prefeitura do município, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Ana Nery e, diante da gravidade do quadro clínico, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Altamira para assistência especializada, onde morreu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz disse que, desde a notificação, foram tomadas todas as medidas recomendadas pelos protocolos do Ministério da Saúde, incluindo investigação epidemiológica, monitoramento dos contatos próximos e realização de bloqueio vacinal na área urbana e na zona rural do município, conforme avaliação técnica da Vigilância em Saúde.

De acordo com a prefeitura, a meningite pode apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e confusão mental. A orientação é que qualquer pessoa que apresente sinais semelhantes procure imediatamente uma unidade de saúde.

A Secretaria reforçou que o cenário está sendo tratado com responsabilidade e que não há motivo para pânico. Além disso, a prefeitura também disse que permanece à disposição para reavaliar o cenário, conforme a evolução dos indicadores epidemiológicos.

Monitoramento em todo estado

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) comunicou que realiza monitoramento contínuo em todos os 144 municípios paraenses, por meio da vigilância epidemiológica, e mantém comunicação direta para suporte técnico às ações locais, disponibilização de insumos e apoio logístico.

”Entre as orientações e medidas adotadas de forma permanente, estão investigação epidemiológica do caso, acompanhamento e validação dos resultados laboratoriais junto ao Lacen, identificação e monitoramento de contatos próximos do paciente, emissão de notas técnicas e protocolos às equipes municipais sobre manejo clínico e prevenção, reforço da vigilância de casos suspeitos nas unidades de saúde, avaliação da necessidade de quimioprofilaxia para contatos, quando indicada”, disse.

Por fim, a Sespa reforçou que a população deve manter a vacinação em dia, conforme o Calendário Nacional de Imunização, e procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos e manchas na pele.

Saiba quais são os sintomas em adultos

- Dor de cabeça intensa;

- Vômitos;

- Confusão ou alteração mental;

- Sensibilidade à luz;

- Convulsões;

- Manchas vermelhas ou roxas na pele (petéquias ou sufusões),

Em crianças

- Além dos sintomas que podem aparecer nos adultos, também pode acontecer febre com irritabilidade e choro persistente;

- Sonolência excessiva.

Ao identificar qualquer um desses sinais, a recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Meningite em Nova Timboteua

Um caso de meningite foi confirmado no município de Nova Timboteua, no nordeste paraense. A confirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do município, por meio de nota informativa publicada na conta oficial da prefeitura do município no Instagram. Segundo o comunicado, o paciente foi diagnosticado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, onde permanece internado sob acompanhamento médico. Até agora, o estado de saúde dele é desconhecido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

bebê

seis meses

morre

contrair

meningite

porto de moz
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Bebê de seis meses morre após contrair meningite em Porto de Moz

Segundo a prefeitura do município, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Ana Nery e, diante da gravidade do quadro clínico, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Altamira

17.02.26 17h45

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

PARÁ

Carnaval 2026: Detran registra 76 autuações por alcoolemia durante final de semana no Pará

O órgão computou 24 autuações por recusa ao teste do etilômetro, 39 condutores autuados por condução sob efeito de álcool e 13 ocorrências configuradas como crime de trânsito

16.02.26 17h36

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá

Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)

15.02.26 18h24

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

15.02.26 16h42

RESGATE

Tartaruga marinha é resgatada na praia do Farol Velho, em Salinópolis

O animal foi encontrado debilitado e foi transportado até Hospital de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural do Pará

15.02.26 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda