Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça Federal autoriza Almeirim a seguir com terminal portuário sem certidão fiscal

A decisão foi proferida pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém (PA)

Da Redação
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Divulgação/TCP)

A Justiça Federal da 1ª Região autorizou o município de Almeirim, no oeste do Pará, a dar continuidade ao processo de outorga para instalação e operação de um terminal portuário municipal sem a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém (PA).

A determinação impede que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a União condicionem o andamento do processo administrativo à comprovação de regularidade fiscal por parte do município. O entendimento do juízo é de que a exigência não tem previsão expressa na Lei Nº. 10.233/2001, que regula o setor de transportes aquaviários, e, por isso, extrapola os limites do poder regulamentar da agência.

Na avaliação da Justiça, a imposição da certidão como requisito para a outorga viola o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública só pode agir conforme autorização legal. A decisão ressalta ainda que a paralisação do processo poderia comprometer a prestação de um serviço considerado essencial para a região.

No Baixo Amazonas, o transporte fluvial é o principal meio de deslocamento de pessoas e mercadorias. Além de garantir mobilidade à população, os rios são fundamentais para o abastecimento e o escoamento da produção local. A suspensão do procedimento administrativo, segundo o entendimento judicial, poderia afetar diretamente a dinâmica econômica e social da região.

A ação foi conduzida pelo escritório Santos Perego e Nunes da Cunha Sociedade de Advogados. Em manifestação incluída nos autos, os representantes do município argumentaram que a exigência criava um obstáculo administrativo sem amparo legal, atrasando um investimento considerado estratégico para a infraestrutura local. 

“A tutela concedida assegura ao município a continuidade de um investimento estratégico, evitando que formalidades indevidas impeçam a implementação de um equipamento público estruturante”, ressalta o advogado Rodrigo Santos Perego. A advogada Cynara Almeida Pereira afirmou que a decisão reforça o entendimento de que normas infralegais não podem criar exigências não previstas em lei, especialmente quando envolvem projetos de infraestrutura pública.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

almeirim

terminal portuário

justiça federal

pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

Justiça Federal autoriza Almeirim a seguir com terminal portuário sem certidão fiscal

A decisão foi proferida pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém (PA)

20.02.26 20h39

ELEIÇÕES 2026

Kassab reafirma que PSD terá candidato ao Planalto e prega fim da reeleição

Com o objetivo de disputar o governo paulista, Kassab passou a trabalhar para ocupar a vaga de vice em eventual chapa de reeleição de Tarcísio.

20.02.26 20h08

DECISÃO

PGR diz ao STF que é contra prisão domiciliar de Bolsonaro

A PGR enfatizou as doenças do ex-presidente estão sob controle clínico.

20.02.26 18h18

quebra de sigilo

Relator da CPMI do INSS diz que retorno de dados sobre Master é 'vitória da transparência'

Com a decisão, ficou revogada a medida anterior do ministro Dias Toffoli

20.02.26 16h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

carnaval

Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais

As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã

18.02.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda