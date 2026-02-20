Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR diz ao STF que é contra prisão domiciliar de Bolsonaro

A PGR enfatizou as doenças do ex-presidente estão sob controle clínico.

Estadão Conteúdo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Gonet considerou que a jurisprudência da Corte reserva a prisão domiciliar apenas para os casos em que o tratamento médico necessário não pode ser ofertado na prisão - o que, na sua avaliação, não é o caso de Bolsonaro.

"Visto que a realidade fática não sofreu alteração substancial, e considerando que o batalhão dispõe de assistência médica 24 horas e unidade avançada do SAMU, permanece incólume o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o qual reserva a prisão domiciliar apenas aos casos em que o tratamento médico indispensável não possa ser ofertado na unidade de custódia, situação que não se verifica nos presentes autos", afirmou o PGR.

VEJA MAIS

image Como é a 'Papudinha', onde Jair Bolsonaro está preso há mais de um mês? Veja imagens!
O ex-presidente segue cumprindo a pena de mais de 27 anos, por ser o articulado da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

image Nas redes, Michelle critica alegoria na Sapucaí de Bolsonaro como palhaço atrás das grades
Além de Michelle Bolsonaro, a homenageando feita a Lula no Carnaval recebeu mais críticas da oposição

Um parecer médico elaborado por peritos da Polícia Federal (PF) e divulgado no início do mês concluiu que o estado de saúde de Bolsonaro exige acompanhamento contínuo, mas não impede sua permanência no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. A perícia também recomendou adaptações na unidade prisional, acompanhamento nutricional, fisioterapia e atividade física.

Gonet citou o parecer e considerou que, apesar da "multiplicidade" de patologias indicadas, a PF foi "peremptória" em atestar que as doenças do ex-presidente estão sob controle clínico.

"A necessidade de adaptações e de um regime alimentar específico não implica, por si só, a inadequação do ambiente carcerário, uma vez que o tratamento condizente com as patologias descritas já vem sendo regularmente prestado ao custodiado no próprio estabelecimento prisional", disse o PGR.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/PGR/MANIFESTO/CONTRÁRIO/PRISÃO DOMICILIAR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

PGR diz ao STF que é contra prisão domiciliar de Bolsonaro

A PGR enfatizou as doenças do ex-presidente estão sob controle clínico.

20.02.26 18h18

quebra de sigilo

Relator da CPMI do INSS diz que retorno de dados sobre Master é 'vitória da transparência'

Com a decisão, ficou revogada a medida anterior do ministro Dias Toffoli

20.02.26 16h08

BUROCRACIA

TCE-PA emite mais de 5 mil certidões negativas de débito gratuitamente

Nos últimos cinco meses, o Tribunal de Contas paraense emitiu mais de 5 mil certidões negativas de débito com essas finalidades

20.02.26 16h05

improcedente

Justiça de SP rejeita ação de Datena contra Pablo Marçal por falas em live

As falas ocorreram na ocasião em que Datena deu uma cadeirada em Marçal

20.02.26 14h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República

16.02.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda