Como é a 'Papudinha', onde Jair Bolsonaro está preso há mais de um mês? Veja imagens!

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na chamada “Papudinha” desde 15 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após reclamações da defesa e de familiares sobre as condições da custódia anterior, que era feita em uma sala na Superintendência da Polícia Federal (PF).

O local integra o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro não está necessariamente em uma "cela", mas sim na sala de Estado-Maior que tem área total de 64,83 m² e inclui ambientes internos e uma área externa. A estrutura inclui:

quarto ;

; sala ;

; cozinha ;

; lavanderia ;

; banheiro com água quente ;

; área externa.

O espaço permite banho de sol e exercícios físicos em horário livre, além de possibilitar a instalação de equipamentos para fisioterapia e ampliar as condições de visitação. Veja imagens:

Relembre o que motivou a transferência para a Papudinha

Até a mudança em 15 de janeiro, Bolsonaro estava custodiado em uma sala na PF. Moraes avaliou que as condições anteriores eram excepcionais e superiores às disponíveis para a maior parte da população carcerária. Entre os itens mencionados, estavam cela individual, banheiro privativo, ar-condicionado, televisão, frigobar e banho de sol exclusivo.