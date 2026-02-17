Como é a 'Papudinha', onde Jair Bolsonaro está preso há mais de um mês? Veja imagens!
O ex-presidente segue cumprindo a pena de mais de 27 anos, por ser o articulado da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na chamada “Papudinha” desde 15 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após reclamações da defesa e de familiares sobre as condições da custódia anterior, que era feita em uma sala na Superintendência da Polícia Federal (PF).
O local integra o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro não está necessariamente em uma "cela", mas sim na sala de Estado-Maior que tem área total de 64,83 m² e inclui ambientes internos e uma área externa. A estrutura inclui:
- quarto;
- sala;
- cozinha;
- lavanderia;
- banheiro com água quente;
- área externa.
O espaço permite banho de sol e exercícios físicos em horário livre, além de possibilitar a instalação de equipamentos para fisioterapia e ampliar as condições de visitação. Veja imagens:
Relembre o que motivou a transferência para a Papudinha
Até a mudança em 15 de janeiro, Bolsonaro estava custodiado em uma sala na PF. Moraes avaliou que as condições anteriores eram excepcionais e superiores às disponíveis para a maior parte da população carcerária. Entre os itens mencionados, estavam cela individual, banheiro privativo, ar-condicionado, televisão, frigobar e banho de sol exclusivo.
