Brasil

Brasil

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

Victoria Rodrigues
fonte

A imagem em que o técnico do Brasil aparece beijando três mulheres é falsa! (Foto: Reprodução/ X)

Nos últimos dias, começou a circular pela internet a fotografia de um beijo quádruplo entre o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti, com três mulheres em um camarote do carnaval de Salvador, na Bahia. Na imagem, é possível ver que duas delas estão usando a tradicional do time Brasil e a outra está com uma camisa vermelha sem alças, sendo que todos estão se abraçando e se acariciando.

A repercussão foi tanta que o registro foi republicado até no portal esportivo Calciomercato, na Itália. "Ele não era casado não?”, questionou um seguidor nos comentários. "Sol. Praia. Mulheres. Festas. Longe do Real Madrid. Carlo Ancelotti rejuvenesceu 20 anos no Brasil”, disse outra pessoa. "Ancelotti se adaptou fácil ao Joga Bonito”, destacou outro. "Rapaz. Cheiro de Hexa, Ancelotti ta vivendo”, brincou um brasileiro.

Afinal, a foto é verdadeira ou falsa?

image A imagem na qual o técnico do Brasil aparece beijando três mulheres é falsa! (Foto: Reprodução/ X)

Após algumas verificações, foi constatado que a foto que está circulando pelas mídias sociais de Carlo Ancelotti beijando três garotas é falsa e, na verdade, aquele momento nunca aconteceu, era apenas uma imagem criada por Inteligência Artificial (IA). A informação foi confirmada pela própria Diretoria de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "É fake", escreveu por WhatsApp ao portal G1.

Além da resposta da CBF, o portal G1 também analisou a fotografia em algumas ferramentas que detectam conteúdos produzidos por IA e todas detectaram sinais de artificialidade no registro. "É possível notar algumas distorções típicas de conteúdos gerados por IA, como a falta de definição nos rostos das pessoas e as mãos que parecem estar fundidas ou posicionadas de forma pouco natural", escreveu o Gemini. 

Mas apesar da imagem ser completamente fake, o técnico esteve presente no carnaval do Brasil. No país, o italiano foi visto curtindo o trio elétrico de Léo Santana nesta sexta-feira (13) e nesta semana ele foi visto também no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (15), em um camarote que fica localizado no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

