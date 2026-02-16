Piloto confirma à polícia envolvimento com menores e mostra registros em motel

O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, admitiu à Polícia Civil envolvimento com menores de idade durante depoimento após ser preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A informação foi exibida no último domingo (15) pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Em vídeo gravado no momento da prisão, ainda no aeroporto, o piloto responde às perguntas dos policiais. Ao ser questionado se já havia saído com menores, confirmou. “Sei. Eu quero responder tudo o que for possível”, disse ao ser informado sobre o motivo da abordagem. Segundo a investigação, ele também mostrou aos agentes registros armazenados no celular, incluindo conteúdos relacionados às vítimas.

A detenção aconteceu na segunda-feira passada, em uma operação coordenada no saguão do aeroporto. Policiais se dividiram em diferentes pontos até localizarem o suspeito na cabine da aeronave. Ele foi encaminhado à delegacia instalada no terminal para prestar depoimento.

De acordo com a polícia, o investigado se aproximava das famílias para ganhar confiança e, posteriormente, ameaçava as vítimas para evitar denúncias. Uma das mães afirmou ter descoberto o caso por meio de denúncia anônima.

Investigação aponta rede de exploração

Conforme a Polícia Civil, o suspeito pagava valores por imagens íntimas e encontros e indicou aos agentes os locais onde teriam ocorrido os fatos, incluindo um estabelecimento em Suzano, na Grande São Paulo.

A polícia estima que ele participava de uma rede de exploração sexual há pelo menos oito anos. Até o momento, ao menos 10 vítimas foram identificadas, mas o número pode ser maior, já que o celular foi acessado com autorização judicial.

Após a prisão, a Latam informou que o piloto foi desligado da companhia. O caso segue sob investigação.