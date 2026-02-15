Capa Jornal Amazônia
Mestre-sala e porta-bandeira levam tombo em desfile devido a óleo na avenida

O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos do Tatuapé, Rud Gonçalves e Stefany Dias, caiu durante a apresentação desse sábado (14)

Lívia Ximenes
Mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos do Tatuapé escorregaram em óleo derramado (Reprodução)

O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos do Tatuapé, Rud Gonçalves e Stefany Dias, caiu durante o desfile nesse sábado (14), no Sambódromo do Anhembi. O incidente aconteceu devido à presença de óleo na avenida, derramado por um dos carros alegóricos da agremiação. Rud foi o primeiro a levar o tombo, seguido por Stefany, mas ambos levantaram rápido e seguiram.

O casal não se feriu, de acordo com a assessoria de imprensa da escola de samba. Para a remoção do óleo, houve interrupção nos desfiles e a entrada da Vai-Vai atrasou por mais de uma hora.

Conforme o manual da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, há o desconto de 0,1 por cada queda. Entretanto, a Acadêmicos do Tatuapé acredita que não sofrerá penalização, visto que apenas o primeiro casal recebe nota. Além disso, não havia jurados naquela altura da avenida, segundo a assessoria da escola.

carnaval

Acadêmicos do Tatuapé

desfiles das escolas de samba
Brasil
