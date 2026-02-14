VÍDEO: Lula acompanha carnaval de Salvador com Janja neste sábado (14)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou no fim da tarde deste sábado (14) ao circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, onde acompanhou a passagem dos trios elétricos do camarote do Governo da Bahia. Ele esteve ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior, e do secretário de Cultura Bruno Monteiro.

Em publicação nas redes sociais, o presidente destacou a energia do Carnaval baiano e agradeceu o convite do governador. "O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui para saber o que é", descreveu.

Antes de desembarcar na capital baiana, Lula esteve em Recife, onde acompanhou o desfile do Galo da Madrugada. Na ocasião, também estava acompanhado da primeira dama, que vestia uma camisa do Pitombeira dos Quatro Cantos, peça que ganhou repercussão após ser utilizada pelo personagem de Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar.