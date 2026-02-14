Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula publica fotos junto a políticos no camarote no Galo da Madrugada, no Recife

Estadão Conteúdo

São Paulo, 14/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou fotos no camarote do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco do Recife (PE). Aparecem junto ao petista o prefeito da cidade, João Campos (PDB), a governadora pernambucana, Raquel Lyra (PSD), além da primeira-dama Janja Lula da Silva e a noiva de Campos, a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Na rede social X, o presidente escreveu que a festa projeta Pernambuco para o Brasil e o mundo.

Em uma das imagens, Lula e Janja seguram a camiseta amarela do bloco Pitombeira, de Olinda. A peça de roupa também é usada pela primeira-dama e ficou famosa internacionalmente após aparecer no filme O Agente Secreto.

Embora não possam ser vistos nas imagens publicadas por Lula, também estavam presentes políticos como a senadora Teresa Leitão (PT), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), o senador Humberto Costa (PT-PE) e os ministros Wolney Queiroz (Previdência Social), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Gustavo Feliciano (Turismo) e Frederico Siqueira (Comunicações).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carnaval 2026

Recife

Lula

Galo da Madrugada

Janja

João Campos

Raquel Lyra

Tabata Amaral
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Articulação

Conselho Warao articula demandas de indígenas venezuelanos na Grande Belém

Formado por 45 refugiados, colegiado atua como instância de representação comunitária

14.02.26 16h00

Lula publica fotos junto a políticos no camarote no Galo da Madrugada, no Recife

14.02.26 14h43

Lula acompanha desfile no Recife ao lado do prefeito João Campos e da governadora Raquel Lyra

14.02.26 13h27

política

Morre aos 81 anos José Álvaro Moisés, cientista político e um dos fundadores do PT

Embora tenha sido um dos principais intelectuais envolvidos na fundação do PT, o cientista político e professor da USP tornou-se crítico da sigla nos últimos anos

14.02.26 13h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

Política

Deputado pede investigação sobre R$ 90 milhões do Banpará no Banco Master

Rogério Barra pediu detalhes sobre o aporte de mais de R$ 90 milhões em recursos públicos do Estado do Pará em fundo de investimento vinculado ao Banco Master, que foi liquidado

11.02.26 7h24

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda