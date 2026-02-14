Lula publica fotos junto a políticos no camarote no Galo da Madrugada, no Recife

São Paulo, 14/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou fotos no camarote do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco do Recife (PE). Aparecem junto ao petista o prefeito da cidade, João Campos (PDB), a governadora pernambucana, Raquel Lyra (PSD), além da primeira-dama Janja Lula da Silva e a noiva de Campos, a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Na rede social X, o presidente escreveu que a festa projeta Pernambuco para o Brasil e o mundo.

Em uma das imagens, Lula e Janja seguram a camiseta amarela do bloco Pitombeira, de Olinda. A peça de roupa também é usada pela primeira-dama e ficou famosa internacionalmente após aparecer no filme O Agente Secreto.

Embora não possam ser vistos nas imagens publicadas por Lula, também estavam presentes políticos como a senadora Teresa Leitão (PT), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), o senador Humberto Costa (PT-PE) e os ministros Wolney Queiroz (Previdência Social), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Gustavo Feliciano (Turismo) e Frederico Siqueira (Comunicações).