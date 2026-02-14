Lula chega a Salvador, onde deve acompanhar o carnaval no camarote do governo do Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Salvador (BA), onde vai acompanhar o carnaval no circuito Osmar (Campo Grande), no camarote do governo do Estado. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) publicou nas redes sociais um vídeo recepcionando Lula e o ministro da Casa Civil e ex-governador do Estado, Rui Costa (PT), na base aérea da capital baiana.

Nesta manhã, Lula acompanhou o desfile do Galo da Madrugada em Recife (PE), ao lado do prefeito João Campos (PSB) e da governadora Raquel Lyra (PSD). O presidente vai para o Rio de Janeiro na manhã de domingo. À noite, ele estará em um camarote para acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo. O presidente não vai participar do desfile.