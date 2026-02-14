Capa Jornal Amazônia
Brasil

Bombeiros realizam resgate cinematográfico de cão preso em pedreira de 100 metros

O cão estava há quatro dias preso em um local de difícil acesso

Cão é resgatado por rapel após quatro dias isolado em abismo (Reprodução)

Um vídeo começou a circular na web de uma operação de alta complexidade vivida pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. A guarnição resgatou, na última quinta-feira (12), um cachorro que estava preso há quatro dias em uma encosta no Pico da Pedreira, em São Roque. O animal corria o risco de sofrer uma queda de aproximadamente 100 metros de altura.

Utilizando técnicas de rapel e ancoragem, a equipe do 15º Grupamento de Bombeiros localizou o cão a 15 metros abaixo do topo. Após ser imobilizado com segurança, o animal foi içado por meio de um sistema mecânico. Apesar do longo período isolado no local, conhecido como Pedreira do Marmeleiro, o cão foi entregue aos cuidados seguros sem apresentar ferimentos.

