Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
Se for comprar um celular usado para o Carnaval, consulte a base de dados do app e da Anatel para evitar aparelhos de procedência ilícita.
O Brasil já mergulha no ritmo do Carnaval. Mas, em meio à diversidade de cores e sons que tomam o país, imprevistos como furtos ou perdas de aparelhos podem ocorrer. Para garantir a tranquilidade dos foliões, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destaca o uso do aplicativo Celular Seguro.
A ferramenta permite que, com apenas um alerta, o usuário bloqueie o dispositivo, a linha telefônica e o acesso a aplicativos bancários de forma simultânea. O registro pode ser feito pelo próprio titular ou por pessoas de confiança cadastradas previamente, sem a necessidade de ter o número do IMEI em mãos. Caso a vítima não possua cadastro, ela ainda tem até 15 dias após o incidente para registrar a ocorrência na plataforma.
Passo a passo para o cadastro:
- Acesse o site ou instale o aplicativo Celular Seguro.
- Faça login via conta Gov.br (CPF e senha).
- Cadastre Contatos de Confiança (pessoas que poderão emitir o alerta por você).
- Registre seu aparelho na opção "Cadastrar Telefone".
Por que usar?
- Bloqueio total: Desativa o aparelho, a linha e os bancos com um clique.
- Sem burocracia: Não precisa decorar o IMEI.
- Rede de apoio: Você cadastra amigos ou familiares que podem dar o alerta caso você fique sem comunicação.
Novidades para 2026
O serviço está mais inteligente e integrado às Polícias Civis. Agora, a emissão de um alerta pode gerar automaticamente um Boletim de Ocorrência e ativar o "modo recuperação", que envia mensagens para localizar o aparelho. Além disso, o sistema permite consultar se um celular usado possui restrições antes de você fechar negócio.
