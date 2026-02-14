Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo

Se for comprar um celular usado para o Carnaval, consulte a base de dados do app e da Anatel para evitar aparelhos de procedência ilícita.

O Liberal
fonte

Celular Seguro já conta com quase 4 milhões de usuários e registrou um crescimento de 5,5% nos alertas em 2025 (MJSP/Divulgação)

O Brasil já mergulha no ritmo do Carnaval. Mas, em meio à diversidade de cores e sons que tomam o país, imprevistos como furtos ou perdas de aparelhos podem ocorrer. Para garantir a tranquilidade dos foliões, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destaca o uso do aplicativo Celular Seguro.

VEJA MAIS

image Celular Seguro: Pará é o 7º estado com mais bloqueios de aparelhos em 2025; veja como se cadastrar
A plataforma conta com cerca de 3,8 milhões de usuários

image Como evitar ter dados roubados do celular após assalto: 5 dicas para deixar seu Android mais seguro
Perder o celular já é um transtorno, mas ter seus dados roubados pode ser ainda pior. Saiba como proteger seu Android e evitar prejuízos mesmo antes do pior acontecer

image Programa Celular Seguro ganha nova etapa de segurança
Aplicativo visa ampliar a recuperação de aparelhos roubados e furtados e enfraquecer o mercado ilegal de celulares. Pará registra queda de 20,2% em roubos de celulares entre 2022 e 2023.

A ferramenta permite que, com apenas um alerta, o usuário bloqueie o dispositivo, a linha telefônica e o acesso a aplicativos bancários de forma simultânea. O registro pode ser feito pelo próprio titular ou por pessoas de confiança cadastradas previamente, sem a necessidade de ter o número do IMEI em mãos. Caso a vítima não possua cadastro, ela ainda tem até 15 dias após o incidente para registrar a ocorrência na plataforma.

Passo a passo para o cadastro:

  • Acesse o site ou instale o aplicativo Celular Seguro.
  • Faça login via conta Gov.br (CPF e senha).
  • Cadastre Contatos de Confiança (pessoas que poderão emitir o alerta por você).
  • Registre seu aparelho na opção "Cadastrar Telefone".

Por que usar?

  • Bloqueio total: Desativa o aparelho, a linha e os bancos com um clique.
  • Sem burocracia: Não precisa decorar o IMEI.
  • Rede de apoio: Você cadastra amigos ou familiares que podem dar o alerta caso você fique sem comunicação.

Novidades para 2026

O serviço está mais inteligente e integrado às Polícias Civis. Agora, a emissão de um alerta pode gerar automaticamente um Boletim de Ocorrência e ativar o "modo recuperação", que envia mensagens para localizar o aparelho. Além disso, o sistema permite consultar se um celular usado possui restrições antes de você fechar negócio.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Celular Seguro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Caso do secretário que atirou em filhos e se matou: o que se sabe até agora

Crime chocou o Brasil na quinta-feira (12); as investigações ainda seguem

13.02.26 9h24

BRASIL

Jovem nega pedido de namoro e leva mais de 15 facadas; entenda o caso

Alana Anísio Rosa, de 20 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio e está em coma induzido. O suspeito, Luiz Felipe Sampaio, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Rio de Janeiro

12.02.26 23h00

PLATAFORMA

Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo

Se for comprar um celular usado para o Carnaval, consulte a base de dados do app e da Anatel para evitar aparelhos de procedência ilícita.

14.02.26 14h09

BRASIL

‘Chá de galinha’: lavradora ganha doações de vizinhos após ataque de cães ao galinheiro

O gesto de solidariedade aconteceu no distrito de Nova Fática, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia (Goiás)

13.02.26 20h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda