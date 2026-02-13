‘Chá de galinha’: lavradora ganha doações de vizinhos após ataque de cães ao galinheiro

A lavradora Percília Cruvinel foi presenteada por vizinhos e amigos após ter o galinheiro atacado por dois cães. Compadecidos com a morte dos animais, eles se reuniram e levaram galinhas ao sítio de Percília. O “chá de galinha” aconteceu no distrito de Nova Fática, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia (Goiás).

Os convidados receberam informativos personalizados, que pediam a cada um que levassem uma galinha do próprio quintal para o Sítio Bão Sem Tanto. Além de presentear a lavradora, os vizinhos e amigos também se reuniram para um lanche coletivo. Percília se emocionou com o gesto e ficou surpresa.

A lavradora perdeu 45 galinhas e um cachorro, Pretinho, durante o ataque. Quem idealizou as doações foi a trabalhadora rural e amiga da família Selma Maria de Sousa. “Quando eu me coloquei no lugar dela, eu pensei: ‘Mas deve ser muito triste você levantar e não ter o que fazer.’ Fui na filha dela primeiro, perguntei a opinião. Ela falou: ‘Não, faz, sim! Linda ideia, maravilhosa a ideia.’”, contou Selma à TV Anhanguera.

A amiga de Percília, então, preparou o convite e enviou a grupos. A mobilização resultou em dezenas de carros chegando no Sítio Bão Sem Tanto.