Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais Fábio Will 31.10.25 22h15 Remo tirou onda com o rival nas redes sociais (Reprodução / Redes sociais Remo) O rebaixamento do Paysandu para a Série C, na noite desta sexta-feira, foi um "prato cheio" para a zoeira no lado azul-marinho da Avenida Almirante Barroso. O perfil oficial do Remo, fez questão de tirar onda com o Paysandu, seu maior rival e provocou o clube alvicleste com "pés de galinha" no escudo bicolor. ASSISTA Após a confirmação da derrota do Paysandu por 2 a 1 para o Atlético-GO, em Goiânia, o perfil do Remo lançou um vídeo com a frase: "Na cozinha do Lion", onde o mascote "Leão Malino", aparece cortando legumes e temperando pés de galinha, que ficaram exposto em uma tábua de carne com o formato de escudo do Paysandu. Na legenda, o Remo ainda fez questão de citar: "No cardápio de hoje o menu rebaixamento tem: pé de galinha com duas asinhas". O vídeo rapidamente ganhou as redes sociais com milhares de compartilhamentos e comentários da torcida do Remo, que não perderam as chances de zoar o rival pela queda à Série C. Veja alguns comentários "Tu és muito moleque" – Rafaela Bittencourt "Achei ofensivo. Posta mais" – Rita Xavier "Tirou a braba com a mucura" – Rodrigo Freire "Prato do dia: carne de mucura de terceira" – Augusto César